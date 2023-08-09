政策撑房產 中燃復增長 財金專欄 2023/08/09 分享： 分享： 港股昨日再跌，退守19100點，小心會跌穿19000點，但股市回調或令資金追捧公用股，中國燃氣（00384）昨日逆市上升，預期今年盈利可以擺脫連跌兩年走勢，加上政策支持房地產，公司可以重拾增長。 中燃 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣試練 7.2失 港股飄搖 （第四版） 2023/08/08 人民幣試練 7.2失 港股飄搖 （第四版） 中字股實力談 - 海倫司轉盈 新模式奏效 2023/08/08 海倫司轉盈 新模式奏效 中字股實力談 - 恒指195僵局 好友靜待集結號（第四版） 2023/08/07 恒指195僵局 好友靜待集結號（第四版） 中字股實力談 - 認房不認貸 中海外得益 2023/08/04 認房不認貸 中海外得益 中字股實力談 - 【北水啟示】好友部署新一輪反攻（第四版） 2023/08/03 【北水啟示】好友部署新一輪反攻（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 天然氣 中共中央政治局 中國發改委 中國燃氣（00384） 人民幣