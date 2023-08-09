政策撑房產 中燃復增長

港股昨日再跌，退守19100點，小心會跌穿19000點，但股市回調或令資金追捧公用股，中國燃氣（00384）昨日逆市上升，預期今年盈利可以擺脫連跌兩年走勢，加上政策支持房地產，公司可以重拾增長。

中燃

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