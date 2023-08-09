瑞銀：中國穩增長帶來投資機會 財金專欄 2023/08/09 分享： 分享： 瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室近期為中國經濟前景發表報告。瑞銀認為，7月的中共中央政治局會議釋出的穩增長訊號，顯示了決策者為了穩定下半年的經濟增長，政策方向將更具支持性。 政治局會議中，表示需要採取更 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 胡一帆 瑞銀亞太區投資總監及宏觀經濟主管李智穎 瑞銀大中華區股票主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 惠譽：加快發地方債 推基建穩增長 2023/08/08 惠譽：加快發地方債 推基建穩增長 富達國際：亞洲市場具上行空間 2023/08/04 富達國際：亞洲市場具上行空間 PGIM：利率或見頂 債券轉牛市 2023/08/03 PGIM：利率或見頂 債券轉牛市 中金：人民幣升值 風險偏好增 2023/08/02 中金：人民幣升值 風險偏好增 PGIM：美儲加息周期到盡頭 2023/08/01 PGIM：美儲加息周期到盡頭 中國 經濟 貨幣政策 股票 GDP 中國市場 瑞銀 降準 中共中央政治局 MLF