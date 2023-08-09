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瑞銀：中國穩增長帶來投資機會

財金專欄 2023/08/09

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瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室近期為中國經濟前景發表報告。瑞銀認為，7月的中共中央政治局會議釋出的穩增長訊號，顯示了決策者為了穩定下半年的經濟增長，政策方向將更具支持性。

政治局會議中，表示需要採取更

...

撰文 : 胡一帆 瑞銀亞太區投資總監及宏觀經濟主管
李智穎 瑞銀大中華區股票主管

欄名 : 名家觀點

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