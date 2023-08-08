  • 30°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 22:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎

國際 22:43 2023/08/08

分享：

分享：

本欄早前提及英國上月舉行補選，保守黨一如所料再次失利，3個議席只守住1席。惟首相辛偉誠（Rishi Sunak）直言，保住倫敦的Uxbridge與South Ruislip選區，反映保守黨於下次大選絕非已無翻身機會，皆因選民面對真正的選擇時，他們將就真正關於民生的議題作出選擇。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

相關文章

經濟諾獎得主 解構美國債務
2023/08/07
經濟諾獎得主 解構美國債務
演唱會經濟學 巨星勁吸金
2023/08/06
演唱會經濟學 巨星勁吸金
美信貸評級遭降 美債地位動搖？
2023/08/03
美信貸評級遭降 美債地位動搖？
政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象
2023/08/02
政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象
標題黨氾濫 演算法也失準
2023/08/01
標題黨氾濫 演算法也失準

你可能感興趣

經濟諾獎得主 解構美國債務
21:08 2023/08/07
經濟諾獎得主 解構美國債務
演唱會經濟學 巨星勁吸金
22:37 2023/08/06
演唱會經濟學 巨星勁吸金
美信貸評級遭降 美債地位動搖？
22:21 2023/08/03
美信貸評級遭降 美債地位動搖？

最新專欄文章

國金札記 - 經濟諾獎得主 解構美國債務
今日
經濟諾獎得主 解構美國債務
國金札記 - 演唱會經濟學 巨星勁吸金
2023/08/07
演唱會經濟學 巨星勁吸金
國金札記 - 信貸評級遭降 美債地位動搖？
2023/08/04
信貸評級遭降 美債地位動搖？
國金札記 - 政客投訴遭刪戶口 暴露英銀行業亂象
2023/08/03
政客投訴遭刪戶口 暴露英銀行業亂象
國金札記 - 標題黨氾濫 演算法也失準
2023/08/02
標題黨氾濫 演算法也失準
選舉 移民 辛偉誠 英國保守黨 減稅 遺產稅 補選 BNO 英國

下一篇文章

油塘新盤低價推 啟德項目開價添難題

推薦文章

平爆價親海駅領新盤出生天？
平爆價親海駅領新盤出生天？
經濟諾獎得主 解構美國債務
經濟諾獎得主 解構美國債務
演唱會經濟學 巨星勁吸金
演唱會經濟學 巨星勁吸金
【通脹偵察站】沙特阿美重申中國石油需求將繼續增長 國際油價回穩（持續更新）
【通脹偵察站】沙特阿美重申中國石油需求將繼續增長 國際油價回穩（持續更新）
澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵
澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵
油塘新盤低價推 啟德項目開價添難題
油塘新盤低價推 啟德項目開價添難題