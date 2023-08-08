英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 國際 22:43 2023/08/08 分享： 分享： 本欄早前提及英國上月舉行補選，保守黨一如所料再次失利，3個議席只守住1席。惟首相辛偉誠（Rishi Sunak）直言，保住倫敦的Uxbridge與South Ruislip選區，反映保守黨於下次大選絕非已無翻身機會，皆因選民面對真正的選擇時，他們將就真正關於民生的議題作出選擇。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 經濟諾獎得主 解構美國債務 2023/08/07 經濟諾獎得主 解構美國債務 演唱會經濟學 巨星勁吸金 2023/08/06 演唱會經濟學 巨星勁吸金 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 2023/08/03 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象 2023/08/02 政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象 標題黨氾濫 演算法也失準 2023/08/01 標題黨氾濫 演算法也失準 你可能感興趣 經濟諾獎得主 解構美國債務 21:08 2023/08/07 經濟諾獎得主 解構美國債務 演唱會經濟學 巨星勁吸金 22:37 2023/08/06 演唱會經濟學 巨星勁吸金 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 22:21 2023/08/03 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 最新專欄文章 國金札記 - 經濟諾獎得主 解構美國債務 今日 經濟諾獎得主 解構美國債務 國金札記 - 演唱會經濟學 巨星勁吸金 2023/08/07 演唱會經濟學 巨星勁吸金 國金札記 - 信貸評級遭降 美債地位動搖？ 2023/08/04 信貸評級遭降 美債地位動搖？ 國金札記 - 政客投訴遭刪戶口 暴露英銀行業亂象 2023/08/03 政客投訴遭刪戶口 暴露英銀行業亂象 國金札記 - 標題黨氾濫 演算法也失準 2023/08/02 標題黨氾濫 演算法也失準 選舉 移民 辛偉誠 英國保守黨 減稅 遺產稅 補選 BNO 英國