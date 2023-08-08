英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎

本欄早前提及英國上月舉行補選，保守黨一如所料再次失利，3個議席只守住1席。惟首相辛偉誠（Rishi Sunak）直言，保住倫敦的Uxbridge與South Ruislip選區，反映保守黨於下次大選絕非已無翻身機會，皆因選民面對真正的選擇時，他們將就真正關於民生的議題作出選擇。

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