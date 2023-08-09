網騙層出不窮 多間銀行被冒成苦主

香港電騙和網上騙案層出不窮，「不要以為自己很聰明，最緊要時刻保持警覺。」

這是一位金融界朋友的肺腑之言，皆因這位朋友幾乎被一個假的銀行網站所騙。

欺詐網站電郵 必須提高警覺

話說這位朋友收到「某家銀行」的電

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