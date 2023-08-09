網騙層出不窮 多間銀行被冒成苦主 財金專欄 2023/08/09 分享： 分享： 香港電騙和網上騙案層出不窮，「不要以為自己很聰明，最緊要時刻保持警覺。」 這是一位金融界朋友的肺腑之言，皆因這位朋友幾乎被一個假的銀行網站所騙。 欺詐網站電郵 必須提高警覺 話說這位朋友收到「某家銀行」的電 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 北上「黑碼」阻過關 取消還要等一等 2023/08/08 北上「黑碼」阻過關 取消還要等一等 有政戲 - 北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化 2023/08/07 北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化 有政戲 - 印傭要收招聘費 開放內地家傭可行嗎？ 2023/08/04 印傭要收招聘費 開放內地家傭可行嗎？ 有政戲 - 北上成風經濟低迷 港如何扭轉劣勢？ 2023/08/03 北上成風經濟低迷 港如何扭轉劣勢？ 有政戲 - 中大校董會暫收火 能否平息還看周五 2023/08/02 中大校董會暫收火 能否平息還看周五 香港 銀行 罪案 科技罪案 信用卡