公開招股20年最弱 商廈需求閉翳

唐榮過去半年經常提及的是，港股表現欠佳，住宅樓市自然偏弱，最新數據亦顯示，港股其中一項表現，亦即首次公開招股（IPO）市場緩慢，亦拖累中環商廈租賃市場。

像近期股市升穿2萬點，曇花一現後又逐步回落，唐榮

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