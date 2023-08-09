公開招股20年最弱 商廈需求閉翳 財金專欄 2023/08/09 分享： 分享： 唐榮過去半年經常提及的是，港股表現欠佳，住宅樓市自然偏弱，最新數據亦顯示，港股其中一項表現，亦即首次公開招股（IPO）市場緩慢，亦拖累中環商廈租賃市場。 像近期股市升穿2萬點，曇花一現後又逐步回落，唐榮 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 「租平過供」現象 利樓價加快觸底 2023/08/08 「租平過供」現象 利樓價加快觸底 專家樓論 - 銀主盤走貨 2023/08/08 銀主盤走貨 專家樓論 - 新盤低價搶攻 二手下行壓力大 2023/08/07 新盤低價搶攻 二手下行壓力大 專家樓論 - 一個放棄實體辦公室的案例 2023/08/07 一個放棄實體辦公室的案例 專家樓論 - 內房危機爆發 富豪在港物業大洗牌？ 2023/08/05 內房危機爆發 富豪在港物業大洗牌？ 香港 港股 金融 商廈 IPO 第一太平戴維斯 保險行業 盒馬 Lalamove 人民幣