近期醫藥反腐對香港與內地上市的生物科技公司帶來衝擊。醫藥研發外包服務 （CXO），尤其是港股的CXO主要是海外的需求佔比為主，並且CXO企業的銷售費用率，是所有醫藥板塊當中最低的，因此CXO受到的影響很小。

我們看到企業或多或少銷售活動，以及招標活動受到反腐的影響，但是目前還沒有到影響收入和調整盈利指引的階段，但普遍反應這次力度比較大；市場的反應是，國內經營醫院端業務為主的醫藥企業股價偏弱，海外服務比較大的CXO與零售藥店比較強。

復盤2006年，反商業賄賂對行業增長短期可能有所擾動，但不影響長期需求，也有利於生態的淨化應該對行業長期健康發展充滿信心。有券商分析指出，從收入端表現來看，醫藥製造業在2006年主營業務收入增速為17%相比於2005年下滑9.5個百分點，而同期工業企業整體營收增速僅下滑1.7個百分點。

從2007年表現來看，醫藥製造業營收增速恢復至24.6%，增速相比2006年提升7.6個百分點，同期工業企業整體營收增速提升23個百分點。醫藥製造業收入端短期受一定影響的情況下，較快實現恢復。

另外，創新藥審評標準提升逐步解決行業內卷現狀。審評政策已進入20改革階段重點，鼓勵企業進行更有臨床價值的藥物開發，避免因為靶點選擇或適應症進行的開發內卷。

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內地頻推穩增長政策

中國7月製造業PMI延續恢復態勢，穩增長政策密集發布。中國7月製造業採購經理人指數（PMI）6月按月回升0.3個百分點至49.3%，高於預期值48.8%，但仍位於榮枯綫下方。國內需求邊際改善但外需繼續走弱，經濟動能的改善，仍有待更大力度的政策支持。

國務院常務會議指出，加强逆周期調節和政策儲備研究，調整優化房地産政策，活躍資本市場，提振投資者信心。發改委發布恢復和擴大消費20條措施，以及「促進民營經濟發展28條」。中國央行下半年工作會議指出，要因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行，指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。此外，多個核心城市發聲響應和落實樓市寬鬆政策。

環球市場情況方面，日本央行調整國債孳息率曲綫控制（YCC）政策，惠譽下調美債評級。

日本央行維持短期利率在-0.1%不變，亦表示如有必要將毫不猶疑加碼寬鬆，但對收益率曲綫控制政策進行微調，將繼續允許10年期日本國債收益率在目標水平正負0.5個百分點左右波動，同時以區間上下限爲參考，更加靈活地進行收益率曲綫控制。

美國評級下調 股市下挫

三大評級機構之一的惠譽將美國長期外幣債務評級從AAA下調至AA+，展望從負面轉爲穩定。惠譽對美國評級的下調反映了未來三年美國預期財政惡化、總體政府債務負擔較高且將不斷增長的情况。消息公布後，美股下挫，美元指數、美債利率走高，標普500波動率指數走高，市場短期避險情緒升溫。

2022年全球信用債受到利率上行和利差走寬的影響整體承壓。本周中資投資級美元債二級表現一般，前半周受到風險情緒疲弱影響，高貝塔（High beta）名字利差有所走寬。

但是，上周五風險情緒轉好，利差有所收窄，全周來看變化不大。本周信達新發3.5年期4億美元債，二級表現良好，較發行價收窄約10基點。中資地産債本周表現疲弱，尚未違約的名字價格普遍下跌。

本周英國及美國煙草發行5.5年、7年、10年、20年及30年期限美元債，二級表現良好，利差收窄5至20基點，其中7年期表現最佳。另外，Yankee（美：YCC）本周表現一般，主要受到風險情緒偏弱影響，前段時間的利差收窄有所回調。新發的桑坦德債券5年期利差略微走闊，10年期利差變化不大。

撰文：華夏基金（香港）研究部主管、投資經理張鈞

編輯：鍾采餘

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