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納米樓仲有無運行？

地產 14:58 2023/08/09

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納米樓仲有無運行？

樓價高企上車難非新鮮事，由於納米單位的樓價入場門檻相對較低，近年納米樓一直受追捧，惟近期納米單位接連錄蝕讓個案，究竟納米樓未來是否「無運行」？

近期納米樓蝕讓的新聞頻現，最新一則新聞又再掀起市場討論，所指的是呎價曾貴絕全港開放式的西營盤瑧蓺高層J室銀主盤，用面積221平方呎，屬於開放式戶型，最終以490萬元沽出，呎價約22,172元沽出。單位早於2018年10月以1,025.2萬元沽出，呎價46,389元，當時創全港開放式單位呎價歷史新高，惟單位於約5年後，大幅貶值約535萬元或約52%，屬今年貶值幅度最大的個案。

雖然前述單位當年正值樓價高峰期出售，能以「靚價」沽出非意外，而且目前樓價仍處於調整階段，過往高價推售的納米樓受衝擊相對明顯。事實上，自2019年及2022年政府放寬按保成數，即俗稱的「林鄭Plan」與「茂波Plan」出爐後，1200萬元的物業亦可承造8成按揭，故納米樓的吸引力大不如前，金管局於上月再度宣布放寬3000萬元以下住宅按揭成數，市場購買力漸湧向面積較大的單位，納米樓進一步受壓。

翻查主要代理行數據，以平均帳面蝕讓幅度計，2016至2017年購入的開放式單位，其轉售平均蝕讓幅度最低，錄約6.8%，但2018至2019年購入的開放式戶蝕讓幅度就擴大至約11.3%，增加約4.5個百分點，蝕讓幅度的升幅是各類戶型中最多，反映開放式單位二手轉售蝕讓幅度近年確有上升趨勢。

另一方面，若從政府土地政策分析，亦可見納米樓將逐漸「式微」。當局為求達到「住大啲」的願景，自2021年提出「限呎地」政策，並在2022年於政府招標用地的賣地章程中加設最低單位實用面積的要求，規定所有單位的實用面積不能少於280平方呎，這將逐步減少市場上納米樓的出現。

同時，政府近期亦推出油旺地區的地積比轉移政策，將避免出現「牙籤樓」林立的現象，變相減少以納米樓開則為主的單幢樓供應。

有數據亦指，截至2022年，若抽取204個新盤統計（單位總數112,874個），以其15,552個餘貨單位計算，全港開放式及1房單位待售單位最多，共錄5,315個，佔比為34%，可見納米單位滯銷。在需求減弱的情況下，加上政府亦從政策著手杜絕納米盤的出現，長遠而言，相信相關單位的樓價未來難有突破。

記者：潘淑盈

納米樓仲有無運行？

欄名 : 樓市分析

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