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碧桂園瀕臨違約 摩通：有停牌風險

研究報告 16:08 2023/08/09

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碧桂園 （02007） 8月7日未能如期支付兩筆美元債利息，若30日寬限期後仍未能付息，就會成為又一間違約房企。摩根大通提出，碧桂園違約風險正在上升，更有機會因不公布中期業績而停牌。

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摩根大通於7月23日根據三個壓力信號，下調碧桂園 （02007） 和碧桂園服務 （06098） 的評級至「減持」，並大削目標價6成。該行指出，碧桂園接著出現了更多警號：

一、碧桂園服務非執行董事兼主席楊惠妍，7月底捐贈近6.75億股碧桂園服務股份予國強公益基金會（香港）作慈善公益用途；

二、市傳碧桂園取消了23.4億元的配股計劃；

三、碧桂園服務將派發末期股息及特別股息的日期由原定的8月30日提前至8月11日。

另外，有市場消息指佛山市副市長帶隊的工作組進駐碧桂園，碧桂園回應內媒查詢時澄清有關傳言不屬實。

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就算碧桂園在30天寬限期內償還利息，摩根大通認為，碧桂園有180億元（人民幣.下同）債券年底到期，隨著銷售仍然疲軟，融資壓力巨大，違約風險正在上升。該行又警告，如果審計師不簽字，碧桂園還存在不公布中期業績，繼而停牌的風險。

碧桂園作為內地前10開發商，佔全國樓市銷售2至3%，違約的影響勢必牽連甚廣：

一、民企內房更難生還

碧桂園的情況證明，內地去年11月出台的「金融16條」不能保證內房存活。假設全部國企內房不會爆煲，餘下來的民企生還者（佔2021年全國銷售的16%）就要面對更低落的購房者信心及更困難的融資環境。摩根大通估計，中駿集團 （01966） 及雅居樂 （03383） 短期違約風險較大，而新城發展 （01030） 及龍湖集團 （00960） 只要銷售不進一步惡化就能存活。

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盡管摩根大通預計政策放寬將加劇，但受益者可能僅限於主要國企，而且市場會質疑政策有效性，由此引發的任何股價反彈也可能是短暫的。摩根大通建議趁低吸納市場份額可增長的國企內房，例如華潤置地 （01093） 、中國海外 （00688） 等。

二、內銀風險敞口擴大

內銀板塊中......

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撰文 : 陳煒傑 money times

欄名 : 券商有路捉

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