全球債市漸現投資機遇

盡管全球經濟增長前景回軟，但整體仍保持穩健。全球各地區的經濟周期各有不同：在英國、美國和歐洲，銀行業壓力、持續的通脹和地緣政治風險加劇，為經濟增長帶來下行壓力，而日本和中國的經濟雖然保持增長，但增速低於預期。

保德信將經濟衰退的可能性從40%下調至25%。銀行業風險和債務上限問題的擔憂已經解除，勞動力市場保持蓬勃，因此經濟有可能繼續穩健增長，但步伐將有所放緩。此等金融市場環境將為主動型投資者帶來獲利機會。

美國通脹情況優於歐洲

通脹仍是各國關注的焦點，特別是在歐洲和英國，隨著能源和食品價格飆升，消費者物價指數（CPI）已經上漲至8.5%以上。與其他發達國家相比，美國的通脹問題似乎相對受控，但從核心通脹仍然頑固，尤其是服務業通脹。盡管如此，保德信還是看好美國市場多於歐洲市場。

緊縮貨幣政策將到盡頭

加息周期接近尾聲，保德信認為再次加息的空間只餘0.25厘或0.5厘。

然而，當下最關鍵的問題在於，緊縮政策是否會造成基本面進一步的惡化，進而對資產價格產生什麼影響？核心CPI通脹率保持高企仍令各國央行焦慮，相關財政官員勢必有進一步的抗通脹行動。

在此宏觀環境下，全球債市表現不一 ，保德信認為下一季度投資者的配置關鍵在於，以主動式策略在不同領域尋找超額回報的機遇。

房地產市場

房地產市場一度引發憂慮，但現在已回復良好狀況。房地產市場並不是槓桿市場，在按揭貸款承銷方面也吸取了教訓；人們願意為房屋支付更高價，意味著貸款價值變高。保德信已經趕上了樓價升值的浪潮，樓價下跌不久就已企穩，並開始回升。市場穩健的原因是供應有限，不僅新樓落成少，二手樓供應亦不足夠，而且保德信預計千禧一代仍將進入入市期，令本已穩健的基本面更添優勢。

汽車行業

汽車行業仍然受到供應問題的困擾。新冠疫情的幾年時間裡，汽車公司的產量遠低於疫情前水平，近期產量才恢復至疫情前的水平。

私營機構

私營機構目前的狀況較公營機構為佳，因為在過去周期因產能過剩和過度槓桿化而經常出現的大幅回調情況，目前並未出現。所有債務問題都發生在公營機構，並已經由發達國家和新興市場的大型主權國家承擔。保德信預計，一些新興市場的主權國家債市可能會受壓，因為這些國家無法通過加印本國貨幣來償還債務。

銀行業

保德信仍然非常看好貨幣中心銀行。在地區銀行遭到拋售期間，此類銀行表現優異，市場佔有率不斷擴大。在地區銀行出現危機前，保德信持有貨幣中心銀行的倉位不高，但本輪拋售為保德信提供了增持機會。

高收益債券市場

相對於投資級債券市場，保德信對高收益債券市場抱持較樂觀態度，投資級債券市場正處於歷史區間的中間位置，低於過去周期的水平。

該行看到信用評級繼續下調，銀行貸款發行人和槓桿貸款公司的評級已開始由B級末端下調至 CCC 級，而趨勢預計將持續。那些作為後起之秀的高收益公司大幅躍升至投資級公司的階段已經過去了。

另外，保德信看到一些投資級公司的評級已經開始從A級降至BBB級，或是從BBB高級向BBB中級下調。現在並不是大幅增持投資級公司債券甚至高收益債券的時候，因為情況預計還會惡化，但看到利差已經在擴大，而這符合保德信的基本情景預測，所以目前宜減持投資級公司債券，小幅增持高收益債券。

存續期和債券倉位

保德信看好超短期和超長期美國國債，其中20年期的美國國債收益率維持在4%左右，回報水平是具吸引力。在過去一個多月，通過持有這種債券倉位，為投資者締造了超額回報。保德信對短期美債維持較短的存續期，但會擇機策略性地延長存續期。

編輯︰伍穎詩

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