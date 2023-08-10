陰霾漸散 日眼鏡零售商Jins將重見光明

今年日本零售餐廳市道暢旺，本欄亦曾經提到的藥妝店松本清控股（Matsukiyo Cocokara， 日：3088）和餐廳巨頭善商控股（日： 7550）均業績亮麗，日本最大眼鏡零售商Jins（日：3046）卻表現落後。

Jins與Zoff和Owndays並列日本三大眼鏡零售商，隨日本眼鏡零售商陸續於香港開業，相信讀者亦有所聞。

光顧眼鏡店最大的憂慮，在於店家有明顯優勢。顧客驗眼依賴視光師操作，而挑選鏡片依賴驗眼結果，良莠不齊的店家或會欺騙顧客。連鎖眼鏡店信譽較佳，而且服務網絡較大，即使以往光顧的店鋪結業，亦有其他店鋪接手。

三大眼鏡零售商以高性價比著稱，例如日本Jins的眼鏡不收額外費用，即用上Essilor和HOYA等頂級廠商的超簿鏡片。一般小店因訂單量少，面對廠商議價能力低，難以同樣價錢出售眼鏡。過去三大眼鏡零售商，憑定價清晰和服務周到，僅奪取一般小店的市場份額，已能連年增長。

此外，Jins是三大眼鏡零售商之中，對市場觸覺最敏銳的一間。Jins最擅長推出聯乘系列，尤其與卡通角色聯乘產品。公司亦會搶先同業推出新產品綫，如功能系列的防藍光和防花粉眼鏡，其「將眼鏡賣給不戴眼鏡的人」的哲學，可說是非常成功，將耐用品賣成快裝時裝，難怪被戲稱為眼鏡界的Uniqlo。

雖然，零售業在疫情期間受挫，但眼睛成為當時少數能展示容貌的地方，眼鏡銷售未受太大影響，Jins的銷售和盈利平穩過渡。反之，過去一年日本經濟復常，集團遇上電費和員工薪資壓力。

零售餐飲業界是錙銖必較的行業，Jins利潤率當然亦與Uniqlo一樣，長年僅有中高單位數水平，過去一年利潤隨即因而倒退。

市場認為Jins的增長神話已被打破，股價表現落後，其實日本Jins於去年11月已為眼鏡產品加價5%至13%。而且，海外業務之中，中國復常帶動上一季中國業務扭虧為盈。筆者相信隨今年電費回落，Jins的業績將逐漸恢復。

（筆者公司管理之基金持有Jins權益。）

撰文：黃國英資產管理分析員張雄略

編輯：鍾采餘

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