  • 33°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大和：煤氣先考慮實現業務增長 難復派紅股（持續更新）

研究報告 16:16 2023/08/16

分享：

分享：

美國聯儲局在6月暫停加息1次後，7月恢復加息（點擊圖片放大）。在美國就業市場仍穩健，以及通脹緩落的前提下，市場料聯邦基金利率維持在5.25至5.5厘至明年首季的機會偏高（點擊圖片放大）

專訪 瑞士百達陳東 談港股下半年部署【下一頁

（請點擊圖片放大）

點擊圖片放大
+7
+6

此外，歐、英等主要央行仍有持續加息的可能（點擊圖片放大），中短期內僅得日本央行及中國人民銀行，較大機會將利率維持在相對低水平。讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：花旗劉顯達：買股收息起碼要有6厘半 （附3隻首選公用股）

點擊圖片放大
+4
+3

－－－－－－－－－－－－－－－

8月16日：

【16：15】傳統藍籌公用股香港中華煤氣 （00003） 昨日收市後公布，截至今年6月底止中期績營業額按年跌1.8%至約291.8億元，而純利卻按年升9%至約36.1億元。大和最新發表報告指，煤氣上半年經調整純利按年仍升2%至約31.2億元，大致上符合該行預期的30.5億元。

不過，大和續指出，即使煤氣的資本開支削減至少於100億元人民幣，但煤氣表示將優先考慮通過投資實現業務增長，而不是派發紅股，又補充稱公司仍面臨......

【08：00】應對環球波動市況，資產管理公司安本最新的環球股息策略詳見：【下一頁

【07：00】本報專欄「計數揀股」評冷門收息股中國電力 （02380） ，分析詳見：【下一頁

延伸閱讀：人行減息 兩層面仍需更多幣策財策刺激

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評另類收息股粵海投資 （00270） ，分析詳見：【下一頁

8月15日：

【21：00】業務以大中華地區作重心的藍籌保險股友邦 （01299） ，將於下周四（8月24日）公布中期業績，而花旗日前就此發表研究報預計，友邦期內按固定滙率（CER）計的新業務價值（NBV）將按年升33%，而按實際滙率則按年升29%。

花旗更預料，若按地區劃分，預計友邦整體NBV將錄得積極增長，其中中國內地、香港及泰國業務更好。不過，花旗相信，受到投資、股息支付、回購和外滙損失的拖累，友邦期內的企業價值將跌1.5%。

花旗更下調友邦2023年......

【17：00】聯想集團 （00992） 2024及2025財年（年結日：3月底）預測股息率分別約4.7及5厘，在科技相關股之中，股息率較高兼有增加動力。另據調查機構IDC最新平板電腦季度跟蹤報告顯示，第二季中國平板電腦市場出貨量按年跌約6.6%至約677萬部，其中消費市場按年跌7.2%，惟商用市場卻按年增約0.6%。

至於市場份額方面，蘋果（美：AAPL）按年增長0.7個百分點至35.9%，排行第一；華為緊隨其後，惟市場份額跌3.3個百分點至20.5%。排行第三為......

【15：15】希慎 （00014） 上周公布的中期基本淨利潤按年跌17%至10.3億元，雖低於市場預期，但中期股息力保不變。高盛最新發表的報告指，希慎中期股息持平於每股0.27元，管理層重申對穩定股息政策的承諾，並將......

【13：00】滙豐控股 （00005） 在本月初公布的次季業績略優於市場預期，而花旗日前發表研究報告，雖將滙豐今年每股盈測上調1%，以反映其聯營收入增加，但卻降其明年每股盈測2%，以反映其更高經營開支。

不過，經修訂後，花旗對滙豐基本稅前盈利預測，仍較市場預測高出3%至4%。花旗相信，滙豐提供具吸引力的增長前景、良好成本紀律，並透過......

延伸閱讀：內房危機再現  港樓或受牽運

【07：00】本報專欄「收息鐵算」評老牌香港收租股希慎興業 （00014） ，分析詳見：【下一頁

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評熱門收息股中國移動 （00941） ，分析詳見：【下一頁

8月14日：

【20：00】濠賭股受到新冠疫情嚴重衝擊，而暫失「收息股魅力」，現正等待行業復甦，令其「收息股魅力」再現。摩根大通及摩根士丹利對濠賭行業最新看法，詳見：【下一頁

【16：45】不少港人長綫持有的傳統藍籌港鐵 （00066） ，在欠缺大額售樓收益入帳下，上周公布的中期業績，可謂復甦有餘而驚喜不足。花旗最新發表的研究報告也指，由於港鐵管理層預計部分房地產開發項目利潤入賬將推遲，反映預售進度放緩，而將港鐵目標價由51元下調至47元，但維持其「買入」的投資評級。

不過，花旗相信，港鐵經常性業務恢復盈利，意味其將......

延伸閱讀：親海駅II靠兩招 成為全成焦點

【06：30】本報專欄名家曾淵滄點評較冷門運輸相關收息股，分析詳見：【下一頁

【01：00】熱門收息藍籌股中國移動 （00941） ，上周公布的中期業績優於市場預期兼中期股息增加，刺激股價上破三角形阻力（點擊圖片放大）

點擊圖片放大
+4
+3

但在業務重拾增長動力下，中移動不論以中短期的券商目標價來看，或從中長綫估值修復空間來看，均顯示其股價仍有幾成的上升空間。更多分析詳見：【前景分析】【估值分析

延伸閱讀：澳元向量度跌幅63美仙進發

8月13日：

【15：00】傳統藍籌公用股中電 （00002） 今年上半年成功扭虧為盈，期內錄得純利50.6億元。花旗日前發表研究報告，雖然預料美國加息周期於今年底結束，而將中電目標價調升10%至55元，但是維持其投資評級為「沽售」。

花旗表示，下調中電今年盈利預測4%，以反映其澳洲業務（EnergyAustralia）盈利復甦較預期慢，但卻將其2024及2025年盈測分別上調3.7%及1.5%，以反映澳洲業務盈利正常化的憧憬，當中假設......

【07：00】「債王」比爾·格羅斯（Bill H. Gross）對美國通脹、利率及債息的最新看法，詳見：【下一頁

8月12日：

【07：30】屬熱門收息股的中資電訊股，績後持續跟進詳見：【下一頁

（請點擊圖片放大）

點擊圖片放大
+5
+4

（請點擊圖片放大）

8月11日：

【06：30】本報專欄名家林瑞芬點評較冷門收息股中國神華 （01088） ，分析詳見：【下一頁

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評熱門收息股中國聯通 （00762） ，分析詳見：【下一頁

8月10日：

【20：30】中資收息股的派息能力，受內地經濟影響不淺。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭，對內地最新通脹情況的看法，詳見：【下一頁

【17：30】中國移動 （00941） 中期業績持續跟進，詳見：【下一頁

（請點擊圖片放大）

點擊圖片放大
+2

【15：00】中國電信 （00728） 次季純利按年升約10%，符市場預期，而券商高盛發表的研究所報告指，中電信季績符該行預期，而公司管理層重申今年全年純利低雙位數增長指引。高盛重申中電信「買入」的評級，並維持其目標價於5.2元不變。

高盛續指出，中電信在服務收入及雲業務增長均較同業領先；上半年雲業務收入按年升63%至460億元人民幣，而管理層重申全年雲業務收入指引1,000億元人民幣。不過，高盛憂慮......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於8月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【香港公用股】【長和】【滙豐控股】【聯想集團】【長江基建】【金沙中國

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

相關文章

花旗劉顯達：買股收息起碼要有6厘半 （附3隻首選公用股）
2023/08/12
花旗劉顯達：買股收息起碼要有6厘半 （附3隻首選公用股）
人行減息 兩層面仍需更多幣策財策刺激
今日
人行減息 兩層面仍需更多幣策財策刺激
濠賭股暑期旺 邊隻最值博（附目標價）
2023/08/15
濠賭股暑期旺 邊隻最值博（附目標價）
格羅斯：美10年期債合理孳息率為4.5厘
2023/08/13
格羅斯：美10年期債合理孳息率為4.5厘
中移動3角度尋上升空間（第三版）
2023/08/13
中移動3角度尋上升空間（第三版）

你可能感興趣

花旗劉顯達：買股收息起碼要有6厘半 （附3隻首選公用股）
18:20 2023/08/12
花旗劉顯達：買股收息起碼要有6厘半 （附3隻首選公用股）
人行減息 兩層面仍需更多幣策財策刺激
今日 16:03
人行減息 兩層面仍需更多幣策財策刺激
濠賭股暑期旺 邊隻最值博（附目標價）
17:02 2023/08/15
濠賭股暑期旺 邊隻最值博（附目標價）

最新專欄文章

高盛：中電信季績強勁 消除短期疲弱憂慮（持續更新）
2023/08/12
高盛：中電信季績強勁 消除短期疲弱憂慮（持續更新）
花旗：長實經常性收入多元化 每股派息望穩升（持續更新）
2023/08/05
花旗：長實經常性收入多元化 每股派息望穩升（持續更新）
野村：內地電訊收入續放緩 僅2股被評「買入」（持續更新）
2023/07/29
野村：內地電訊收入續放緩 僅2股被評「買入」（持續更新）
滙豐環研：油價雖弱 惟2個原因看好中石油（持續更新）
2023/07/22
滙豐環研：油價雖弱 惟2個原因看好中石油（持續更新）
富瑞：終止售波老道項目 對長實影響中性（持續更新）
2023/07/15
富瑞：終止售波老道項目 對長實影響中性（持續更新）
中國移動（00941） 中國聯通（00762） 中國電信（00728） 通脹 加息 美國聯儲局 中電 派息 每股派息 目標價

上一篇文章

騰訊業績小勝預期 未必能扭跌勢

下一篇文章

「三桶油」放榜期7至10厘息點揀最好? （附大摩首選）

推薦文章

大摩薦23隻「自救」股 穿越波動市 19隻暫跑贏大市
大摩薦23隻「自救」股 穿越波動市 19隻暫跑贏大市
高盛：中電信季績強勁 消除短期疲弱憂慮（持續更新）
高盛：中電信季績強勁 消除短期疲弱憂慮（持續更新）
電動車燒油評價：任正非有個隱喻（比亞迪理想制勝法則．第二版）
電動車燒油評價：任正非有個隱喻（比亞迪理想制勝法則．第二版）