大和：煤氣先考慮實現業務增長 難復派紅股（持續更新）

美國聯儲局在6月暫停加息1次後，7月恢復加息（點擊圖片放大）。在美國就業市場仍穩健，以及通脹緩落的前提下，市場料聯邦基金利率維持在5.25至5.5厘至明年首季的機會偏高（點擊圖片放大）。

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此外，歐、英等主要央行仍有持續加息的可能（點擊圖片放大），中短期內僅得日本央行及中國人民銀行，較大機會將利率維持在相對低水平。讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：花旗劉顯達：買股收息起碼要有6厘半 （附3隻首選公用股）

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8月16日：

【16：15】傳統藍籌公用股香港中華煤氣 （00003） 昨日收市後公布，截至今年6月底止中期績營業額按年跌1.8%至約291.8億元，而純利卻按年升9%至約36.1億元。大和最新發表報告指，煤氣上半年經調整純利按年仍升2%至約31.2億元，大致上符合該行預期的30.5億元。

不過，大和續指出，即使煤氣的資本開支削減至少於100億元人民幣，但煤氣表示將優先考慮通過投資實現業務增長，而不是派發紅股，又補充稱公司仍面臨......

【08：00】應對環球波動市況，資產管理公司安本最新的環球股息策略詳見：【下一頁】

【07：00】本報專欄「計數揀股」評冷門收息股中國電力 （02380） ，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：人行減息 兩層面仍需更多幣策財策刺激

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評另類收息股粵海投資 （00270） ，分析詳見：【下一頁】

8月15日：

【21：00】業務以大中華地區作重心的藍籌保險股友邦 （01299） ，將於下周四（8月24日）公布中期業績，而花旗日前就此發表研究報預計，友邦期內按固定滙率（CER）計的新業務價值（NBV）將按年升33%，而按實際滙率則按年升29%。

花旗更預料，若按地區劃分，預計友邦整體NBV將錄得積極增長，其中中國內地、香港及泰國業務更好。不過，花旗相信，受到投資、股息支付、回購和外滙損失的拖累，友邦期內的企業價值將跌1.5%。

花旗更下調友邦2023年......

【17：00】聯想集團 （00992） 2024及2025財年（年結日：3月底）預測股息率分別約4.7及5厘，在科技相關股之中，股息率較高兼有增加動力。另據調查機構IDC最新平板電腦季度跟蹤報告顯示，第二季中國平板電腦市場出貨量按年跌約6.6%至約677萬部，其中消費市場按年跌7.2%，惟商用市場卻按年增約0.6%。

至於市場份額方面，蘋果（美：AAPL）按年增長0.7個百分點至35.9%，排行第一；華為緊隨其後，惟市場份額跌3.3個百分點至20.5%。排行第三為......

【15：15】希慎 （00014） 上周公布的中期基本淨利潤按年跌17%至10.3億元，雖低於市場預期，但中期股息力保不變。高盛最新發表的報告指，希慎中期股息持平於每股0.27元，管理層重申對穩定股息政策的承諾，並將......

【13：00】滙豐控股 （00005） 在本月初公布的次季業績略優於市場預期，而花旗日前發表研究報告，雖將滙豐今年每股盈測上調1%，以反映其聯營收入增加，但卻降其明年每股盈測2%，以反映其更高經營開支。

不過，經修訂後，花旗對滙豐基本稅前盈利預測，仍較市場預測高出3%至4%。花旗相信，滙豐提供具吸引力的增長前景、良好成本紀律，並透過......

延伸閱讀：內房危機再現 港樓或受牽運

【07：00】本報專欄「收息鐵算」評老牌香港收租股希慎興業 （00014） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評熱門收息股中國移動 （00941） ，分析詳見：【下一頁】

8月14日：

【20：00】濠賭股受到新冠疫情嚴重衝擊，而暫失「收息股魅力」，現正等待行業復甦，令其「收息股魅力」再現。摩根大通及摩根士丹利對濠賭行業最新看法，詳見：【下一頁】

【16：45】不少港人長綫持有的傳統藍籌港鐵 （00066） ，在欠缺大額售樓收益入帳下，上周公布的中期業績，可謂復甦有餘而驚喜不足。花旗最新發表的研究報告也指，由於港鐵管理層預計部分房地產開發項目利潤入賬將推遲，反映預售進度放緩，而將港鐵目標價由51元下調至47元，但維持其「買入」的投資評級。

不過，花旗相信，港鐵經常性業務恢復盈利，意味其將......

延伸閱讀：親海駅II靠兩招 成為全成焦點

【06：30】本報專欄名家曾淵滄點評較冷門運輸相關收息股，分析詳見：【下一頁】

【01：00】熱門收息藍籌股中國移動 （00941） ，上周公布的中期業績優於市場預期兼中期股息增加，刺激股價上破三角形阻力（點擊圖片放大）。

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但在業務重拾增長動力下，中移動不論以中短期的券商目標價來看，或從中長綫估值修復空間來看，均顯示其股價仍有幾成的上升空間。更多分析詳見：【前景分析】【估值分析】

延伸閱讀：澳元向量度跌幅63美仙進發

8月13日：

【15：00】傳統藍籌公用股中電 （00002） 今年上半年成功扭虧為盈，期內錄得純利50.6億元。花旗日前發表研究報告，雖然預料美國加息周期於今年底結束，而將中電目標價調升10%至55元，但是維持其投資評級為「沽售」。

花旗表示，下調中電今年盈利預測4%，以反映其澳洲業務（EnergyAustralia）盈利復甦較預期慢，但卻將其2024及2025年盈測分別上調3.7%及1.5%，以反映澳洲業務盈利正常化的憧憬，當中假設......

【07：00】「債王」比爾·格羅斯（Bill H. Gross）對美國通脹、利率及債息的最新看法，詳見：【下一頁】

8月12日：

【07：30】屬熱門收息股的中資電訊股，績後持續跟進詳見：【下一頁】

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8月11日：

【06：30】本報專欄名家林瑞芬點評較冷門收息股中國神華 （01088） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評熱門收息股中國聯通 （00762） ，分析詳見：【下一頁】

8月10日：

【20：30】中資收息股的派息能力，受內地經濟影響不淺。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭，對內地最新通脹情況的看法，詳見：【下一頁】

【17：30】中國移動 （00941） 中期業績持續跟進，詳見：【下一頁】

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【15：00】中國電信 （00728） 次季純利按年升約10%，符市場預期，而券商高盛發表的研究所報告指，中電信季績符該行預期，而公司管理層重申今年全年純利低雙位數增長指引。高盛重申中電信「買入」的評級，並維持其目標價於5.2元不變。

高盛續指出，中電信在服務收入及雲業務增長均較同業領先；上半年雲業務收入按年升63%至460億元人民幣，而管理層重申全年雲業務收入指引1,000億元人民幣。不過，高盛憂慮......

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更多關於8月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【香港公用股】【長和】【滙豐控股】【聯想集團】【長江基建】【金沙中國】

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