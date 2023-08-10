「懶人賺」有4種賺法可揀

人工加幅落後於通脹率是普羅打工仔的悲歌，當薪金不足以應付高昂的物價，無論大家如何節衣縮食、「死慳死抵」，都未能擺脫資金遭通脹蠶食的命運。

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在10多年前，大家去街市買餸，只需十元便能買到瘦肉，但時至今日，若果買「十蚊豬肉」，恐怕只會遭人白眼，對方必然答你「好難切比你喎！」

豬肉的入場費由10蚊,升到廿蚊，甚至更高，你拿着的同樣面值的銀紙，但買回來的東西卻是愈縮愈少，這就是坊間所說的「錢唔見使」。

除了食，住、搭車等開支，同樣有增無減，從物價、生活費的增速計算，一天只有24小時，你打幾份工，有多少精力賺錢，才能跑贏通脹？

股神巴菲特曾說，除非找到一個睡覺也能賺錢的方法，否則人們可能要工作至死才能退下。所以聰明的人們，就會從很早便開始鑽研「被動收入」的方法。

■近半女投資者 尋全新被動收入來源

根據Endowus智安投2023年度《財富洞察報告》，原來近半女性投資者都在尋找全新的被動收入來源。

所謂被動收入，更具體的形容就是「懶人賺」，按本欄上期提及的《4大妙方達成財務自由》中所述，被動收入即投資於波幅較少及風險較低的資產，從而定期獲取穩定收入，保持財政穩健，以至實現財務自由、「Work-life Balance」等願景，亦對達至長遠財務目標而言尤其奏效。

在發揮被動收入的優勢之前，各位女士不妨按照以下步驟制定相應的投資策略：

1. 考慮通脹的潛在影響，再評估資產組合的增長潛力及穩定度：確保資產價格及回報能追上甚至超越通脹率，避免資產因通脹而貶值。

2. 分散被動收入的來源：避免將投資風險過分集中於單一資產類別而錯失市場機遇，而賺取被動收入的4大必備資產類別則如下：

i. 「收息股」及收益基金

相關資產的價格波幅較低，更是被動收入中不可或缺的來源，大眾可透過投資於財政以及盈利增長穩健的成熟企業而獲取穩定的股票收益，在投資高息股的時候可以留意該股票的派息比率 (dividend payout ratio) 和股息率（dividend yield）。

沒有時間每天追蹤市場的女士可以考慮購買收益基金，讓專業的基金經理協助你尋找多元化的收息機會。



ii. 債券及債券基金

債券是借貸的憑據，亦是傳統被動收入組合的重要組成部分之一，當中以政府或大型藍籌企業所發行的債券較為穩定。

過去一年，美國聯儲局為對抗通脹持續加息，因此債券的收益率對比過去低利率時代也大大有所提升。

不過，直接投資單一債券有一定的資金門檻，有些債券門檻甚至要六位甚至七位數字。想多分散投資可以考慮投資債券基金，等同買入一籃子債券，好處是形同持有多隻債券，流動性較高，而且能協助分散債券違約的風險。

iii. 貨幣市場基金（Money Market Funds)

貨幣市場基金主要投資於短期的銀行定期存單、政府債券等安全性較高的資產。多數被視為資金的「短期避風港」，是一種較低風險的短期被動收入來源，而且沒有鎖定期，對比定期存款更能保持資金靈活性。

iv. 房地產/房地產投資信託基金（REITs）

將物業放租毫無疑問是港人趨之若鶩的被動收入來源，投資者可在租約期內每月獲得固定的租金收入，但就投資而言，其本金投入卻遠超於其他資產，更需要就維修、稅收等付出額外資金及心神。

這對初出茅廬的投資者而言亦非最理想及可行的被動收入來源，所以各位女性可考慮選擇房地產投資信託基金，投資於信託基金旗下的收租物業，更能受惠於廣泛的物業類型及地區，從而分散投資風險。

與其他投資策略相比，被動收入的眼光放得較長遠，而且比較穩定，但這亦非毫無風險因素，例如利息的收入始終有機會受市況影響而波動，有些更可能是「糖衣陷阱」。

這就如我在上一篇文章中提到，有些「收息股」的股息來源是公司借貸，而非來自於實際盈利；另外，部分公司亦有可能將利潤再次投放於業務發展之上，而非將其發放予股東。

因此，在制定被動收入的投資策略時，投資者更應慎選產品，並確保資產組合多元化；另外，因被動收入一般被視為長綫投資策略，因此，投資者便更需要留意投資所需的費用，以免高昂的投資費用在長遠而言持續侵蝕實際收益。

撰文：Endowus 智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：葉麗雯

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