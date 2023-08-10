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中電信增長 要靠雲業務

財金專欄 2023/08/10

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港股昨日反彈，受制牛熊分界綫，但技術指標轉差，小心震盪將至，惟公用股此時往往成為資金追捧對象，尤其中資電訊股盈利和派息勝在穩定，會是目標之一。當中中國電信（00728）未來增長能否跑贏預期，雲業務是關

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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