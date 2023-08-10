中電信增長 要靠雲業務 財金專欄 2023/08/10 分享： 分享： 港股昨日反彈，受制牛熊分界綫，但技術指標轉差，小心震盪將至，惟公用股此時往往成為資金追捧對象，尤其中資電訊股盈利和派息勝在穩定，會是目標之一。當中中國電信（00728）未來增長能否跑贏預期，雲業務是關 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 最安全港股之選 中資電訊股掃描（第四版） 2023/08/09 最安全港股之選 中資電訊股掃描（第四版） 中字股實力談 - 政策撑房產 中燃復增長 2023/08/09 政策撑房產 中燃復增長 中字股實力談 - 人民幣試練 7.2失 港股飄搖 （第四版） 2023/08/08 人民幣試練 7.2失 港股飄搖 （第四版） 中字股實力談 - 海倫司轉盈 新模式奏效 2023/08/08 海倫司轉盈 新模式奏效 中字股實力談 - 恒指195僵局 好友靜待集結號（第四版） 2023/08/07 恒指195僵局 好友靜待集結號（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 雲端 騰訊控股（00700） 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941）