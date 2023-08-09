  • 30°C
香港時間 : 2023809日 (週三) 23:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐力爭電池自主 英開首座鋰礦

國際 22:41 2023/08/09

分享：

分享：

近年天氣很明顯愈來愈熱，推動減碳排放的政策也愈來愈多，多國已經為禁售燃油車定下明確時間表，歐盟死綫是2035年，如果嚴格執行，這意味12年後，在歐洲這個重要汽車市場，電動車將會佔新車銷售近乎100%。其他國家也有類似措施，未來電池需求必然有爆發性增長，英國最近有針對性措施，捕捉有關機遇。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎
今日
英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎
經濟諾獎得主 解構美國債務
2023/08/07
經濟諾獎得主 解構美國債務
演唱會經濟學 巨星勁吸金
2023/08/06
演唱會經濟學 巨星勁吸金
美信貸評級遭降 美債地位動搖？
2023/08/03
美信貸評級遭降 美債地位動搖？
澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵
2023/08/04
澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵

你可能感興趣

英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎
今日 18:45
英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎
經濟諾獎得主 解構美國債務
21:08 2023/08/07
經濟諾獎得主 解構美國債務
演唱會經濟學 巨星勁吸金
22:37 2023/08/06
演唱會經濟學 巨星勁吸金

最新專欄文章

英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎
今日
英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎
國金札記 - 英保守黨擬減稅 大選前最後掙扎
今日
英保守黨擬減稅 大選前最後掙扎
國金札記 - 經濟諾獎得主 解構美國債務
2023/08/08
經濟諾獎得主 解構美國債務
國金札記 - 演唱會經濟學 巨星勁吸金
2023/08/07
演唱會經濟學 巨星勁吸金
國金札記 - 信貸評級遭降 美債地位動搖？
2023/08/04
信貸評級遭降 美債地位動搖？
新能源 基建 氣候暖化 電動車 可持續發展 汽車 英國

下一篇文章

油塘新盤低價推 啟德項目開價添難題

推薦文章

油塘新盤低價推 啟德項目開價添難題
油塘新盤低價推 啟德項目開價添難題
沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？
沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？
納米樓仲有無運行？
納米樓仲有無運行？
【通脹偵察站】聯儲局官員指或是時候維持利率不變 內地兩年半以來再錄通縮（持續更新）
【通脹偵察站】聯儲局官員指或是時候維持利率不變 內地兩年半以來再錄通縮（持續更新）
英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎
英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎
經濟諾獎得主 解構美國債務
經濟諾獎得主 解構美國債務