歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 國際 22:41 2023/08/09 分享： 分享： 近年天氣很明顯愈來愈熱，推動減碳排放的政策也愈來愈多，多國已經為禁售燃油車定下明確時間表，歐盟死綫是2035年，如果嚴格執行，這意味12年後，在歐洲這個重要汽車市場，電動車將會佔新車銷售近乎100%。其他國家也有類似措施，未來電池需求必然有爆發性增長，英國最近有針對性措施，捕捉有關機遇。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 今日 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 經濟諾獎得主 解構美國債務 2023/08/07 經濟諾獎得主 解構美國債務 演唱會經濟學 巨星勁吸金 2023/08/06 演唱會經濟學 巨星勁吸金 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 2023/08/03 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵 2023/08/04 澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵 你可能感興趣 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 今日 18:45 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 經濟諾獎得主 解構美國債務 21:08 2023/08/07 經濟諾獎得主 解構美國債務 演唱會經濟學 巨星勁吸金 22:37 2023/08/06 演唱會經濟學 巨星勁吸金 最新專欄文章 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 今日 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 國金札記 - 英保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 今日 英保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 國金札記 - 經濟諾獎得主 解構美國債務 2023/08/08 經濟諾獎得主 解構美國債務 國金札記 - 演唱會經濟學 巨星勁吸金 2023/08/07 演唱會經濟學 巨星勁吸金 國金札記 - 信貸評級遭降 美債地位動搖？ 2023/08/04 信貸評級遭降 美債地位動搖？ 新能源 基建 氣候暖化 電動車 可持續發展 汽車 英國