歐力爭電池自主 英開首座鋰礦

近年天氣很明顯愈來愈熱，推動減碳排放的政策也愈來愈多，多國已經為禁售燃油車定下明確時間表，歐盟死綫是2035年，如果嚴格執行，這意味12年後，在歐洲這個重要汽車市場，電動車將會佔新車銷售近乎100%。其他國家也有類似措施，未來電池需求必然有爆發性增長，英國最近有針對性措施，捕捉有關機遇。

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