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的士亂象頻生 記分懲治即可解決？

財金專欄 2023/08/10

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坐的士由蘭桂坊去銅鑼灣，的士App報價介乎54至60元，但不止一位司機向遊客索價200元。其實，不時有港人批評的士拒載、濫收車資，甚至連運輸署署長羅淑佩也曾遭的士司機兜路。落實記分制能否解決問題？

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...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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