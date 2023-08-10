的士亂象頻生 記分懲治即可解決？ 財金專欄 2023/08/10 分享： 分享： 坐的士由蘭桂坊去銅鑼灣，的士App報價介乎54至60元，但不止一位司機向遊客索價200元。其實，不時有港人批評的士拒載、濫收車資，甚至連運輸署署長羅淑佩也曾遭的士司機兜路。落實記分制能否解決問題？ 通關 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 網騙層出不窮 多間銀行被冒成苦主 2023/08/09 網騙層出不窮 多間銀行被冒成苦主 有政戲 - 北上「黑碼」阻過關 取消還要等一等 2023/08/08 北上「黑碼」阻過關 取消還要等一等 有政戲 - 北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化 2023/08/07 北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化 有政戲 - 印傭要收招聘費 開放內地家傭可行嗎？ 2023/08/04 印傭要收招聘費 開放內地家傭可行嗎？ 有政戲 - 北上成風經濟低迷 港如何扭轉劣勢？ 2023/08/03 北上成風經濟低迷 港如何扭轉劣勢？ 香港 交通 司機 的士 運輸署 運輸及物流局 Uber