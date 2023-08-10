的士亂象頻生 記分懲治即可解決？

坐的士由蘭桂坊去銅鑼灣，的士App報價介乎54至60元，但不止一位司機向遊客索價200元。其實，不時有港人批評的士拒載、濫收車資，甚至連運輸署署長羅淑佩也曾遭的士司機兜路。落實記分制能否解決問題？

通關

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