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景順趙耀庭：內地CPI及PPI已觸底將迎反彈

財金猛人追蹤 12:25 2023/08/10

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國家統計局公布7月最新貿易數據，7月消費物價指數（CPI）按年跌0.3%，按月漲0.2% ；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年降4.4%，下降0.2%。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，中國通脹已經觸底將很快迎來反彈。

通脹方面，趙耀庭指出，中國7月份整體CPI按年下降0.3%及PPI按年下降4.4%均跌入通縮區間，但仍然要詳細分析數據。

市場或認為內需低迷導致消費者價格下跌，但整體CPI下行，主要是由於豬肉價格大幅下跌引致。
實際上，核心CPI（不含食品及能源等較爲波動的項目）按年升0.8%，創年初以來新高。服務業的核心通脹於7月份保持穩健，按年升1.2%，但同期商品通脹按年升幅僅為0.4%，屬意料之内，反映家庭支出繼續側重於體驗性而非商品消費。 

因此，我認為中國並不會出現長期通縮，僅會持續較短時間。隨着消費者持續於服務上消費，核心通脹向好且持續加速。

此外，內地政府已宣布將於未來幾個季度實施多項刺激措施，相信經濟活動將逐步增加，通脹亦將再次提速，加上未來數月的較低基數效應，我認為中國CPI及PPI通脹已經觸底，將很快迎來反彈。

撰文：景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭
編輯：鍾采餘

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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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