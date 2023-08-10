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內地經濟學家夏春 料中國CPI負增長至少持續半年

財金猛人追蹤 13:01 2023/08/10

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內地7月消費物價指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）數據新鮮出爐。銀科控股首席經濟學家夏春預期，未來中國CPI負增長的持續可能至少半年。

國家統計局於8月9日公布數據如下（見圖）：
（1）7月CPI按年跌0.3%，按月漲0.2% ；
（2）PPI按年降4.4%，下降0.2%。

點擊圖片放大
+2

專訪 花旗劉顯達 談港股三座大山與機遇【下一頁

普遍內地經濟學家認為，中國不會出現通縮，因疫情後當地居民的新增存款在2022年創了記錄，達到17.8萬億（人民幣‧下同）。不過，夏春的觀點有所不同，他曾於4月時提中國3月CPI增速0.7%，只能稱為「反通脹」，但他相信未來CPI會呈負增長，也就是「通縮」一定會來。

點擊圖片放大

去年居民超額儲蓄擴大

夏春指出，內地居民於2020年新增存款延續2017年開始向上趨勢，雖然2021年疫情新增存款曾出現下降，但2022年新增存款17.8萬億元明顯高於過去的趨勢。出乎意料的是，今年上半年居民新增存款11.9萬億元，不僅……更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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