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WeWork瀕破產 共享辧公室難做

國際 20:28 2023/08/10

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共享辦公室龍頭WeWork，勉強捱過了疫情衝擊，生意反而愈做愈霉，集團早前向美國證交會（SEC）提交申報文件，指客戶流失超預期，現金流惡化，持續蝕錢之下，集團自己也稱經營可持續性嚴重存疑，似乎已經返魂乏術，外界亦高度關注會否破產。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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