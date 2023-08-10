WeWork瀕破產 共享辧公室難做 國際 20:28 2023/08/10 分享： 分享： 共享辦公室龍頭WeWork，勉強捱過了疫情衝擊，生意反而愈做愈霉，集團早前向美國證交會（SEC）提交申報文件，指客戶流失超預期，現金流惡化，持續蝕錢之下，集團自己也稱經營可持續性嚴重存疑，似乎已經返魂乏術，外界亦高度關注會否破產。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 2023/08/09 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 今日 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 經濟諾獎得主 解構美國債務 2023/08/07 經濟諾獎得主 解構美國債務 演唱會經濟學 巨星勁吸金 2023/08/06 演唱會經濟學 巨星勁吸金 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 2023/08/03 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 你可能感興趣 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 22:41 2023/08/09 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 今日 13:12 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 經濟諾獎得主 解構美國債務 21:08 2023/08/07 經濟諾獎得主 解構美國債務 最新專欄文章 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 今日 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 國金札記 - 鋰變白色黃金 英抓機遇開礦 今日 鋰變白色黃金 英抓機遇開礦 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 2023/08/09 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 國金札記 - 英保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 2023/08/09 英保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 國金札記 - 經濟諾獎得主 解構美國債務 2023/08/08 經濟諾獎得主 解構美國債務 疫情 經濟 在家工作 新經濟 WeWork