增長勝同業 聯通最便宜 財金專欄 2023/08/11 分享： 分享： 港股繼續好淡爭持，但技術指標轉弱，小心恒指隨時跌穿19000點。惟見中國聯通（00762）昨日全程跑贏大市，其估值在中資電訊板塊中最低，但盈利增長則是最強，在政策推動數字中國效應下，聯通估值有上升空間 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股弱成交裂口戰 悶局即將打破（第四版） 2023/08/10 港股弱成交裂口戰 悶局即將打破（第四版） 中字股實力談 - 中電信增長 要靠雲業務 2023/08/10 中電信增長 要靠雲業務 中字股實力談 - 最安全港股之選 中資電訊股掃描（第四版） 2023/08/09 最安全港股之選 中資電訊股掃描（第四版） 中字股實力談 - 政策撑房產 中燃復增長 2023/08/09 政策撑房產 中燃復增長 中字股實力談 - 人民幣試練 7.2失 港股飄搖 （第四版） 2023/08/08 人民幣試練 7.2失 港股飄搖 （第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國發改委 國資委 5G 人工智能 中國