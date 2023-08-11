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增長勝同業 聯通最便宜

財金專欄 2023/08/11

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港股繼續好淡爭持，但技術指標轉弱，小心恒指隨時跌穿19000點。惟見中國聯通（00762）昨日全程跑贏大市，其估值在中資電訊板塊中最低，但盈利增長則是最強，在政策推動數字中國效應下，聯通估值有上升空間

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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