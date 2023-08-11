增長勝同業 聯通最便宜

港股繼續好淡爭持，但技術指標轉弱，小心恒指隨時跌穿19000點。惟見中國聯通（00762）昨日全程跑贏大市，其估值在中資電訊板塊中最低，但盈利增長則是最強，在政策推動數字中國效應下，聯通估值有上升空間

...