美投資禁令 港府評估創科界影響 財金專欄 2023/08/11 分享： 分享： 中美角力之下，港美關係也愈趨緊張。美國針對中國的敏感技術投資禁令，港澳也包括在內，據悉港府正評估這對香港創科等的影響。另外，港府在美的3個經貿辦事處會否關門，相信亦很快有分曉。 美策略「去兩制化」 對港 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 的士亂象頻生 記分懲治即可解決？ 2023/08/10 的士亂象頻生 記分懲治即可解決？ 有政戲 - 網騙層出不窮 多間銀行被冒成苦主 2023/08/09 網騙層出不窮 多間銀行被冒成苦主 有政戲 - 北上「黑碼」阻過關 取消還要等一等 2023/08/08 北上「黑碼」阻過關 取消還要等一等 有政戲 - 北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化 2023/08/07 北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化 有政戲 - 印傭要收招聘費 開放內地家傭可行嗎？ 2023/08/04 印傭要收招聘費 開放內地家傭可行嗎？ 中國 香港 美國 貿易 外交 創業 騰訊 李家超 阿里巴巴 紐約