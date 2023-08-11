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美投資禁令 港府評估創科界影響

財金專欄 2023/08/11

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中美角力之下，港美關係也愈趨緊張。美國針對中國的敏感技術投資禁令，港澳也包括在內，據悉港府正評估這對香港創科等的影響。另外，港府在美的3個經貿辦事處會否關門，相信亦很快有分曉。

美策略「去兩制化」 對港

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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