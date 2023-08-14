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瑞士百達陳東：中國股市要升還欠一要素

財金 08:00 2023/08/14

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瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東在接受Money Times專訪時表示，目前市場已經大致消化完中央救經濟的預期，現正處於轉折點。他說，中國股市的估值已經很低，要再向上不是難事。

陳東指，在政策的支持下，中國股市的估值修復並不算難事。

中國的股票市場，現在的估值處在相當低的一個水平，不僅比自己歷史低，跟全世界其他地方比也很低，所以讓它在現在的基礎上活躍一點，或者有一些上漲，那不是一個太過於困難的一個事情，需要一個信心的支持。

自7月中央政治局會議開幕，港股經歷一波升勢後，又再面臨回調。陳東認為，目前市場已經「接受現實」，即內地政府不會有大幅度的刺激經濟措施出台，市場早前的預期已經大致被修正。但他認為，市場最壞的情況已經過去，目前正處於一個轉折的位置。

陳東說，「去年10月份那個時候最差，管控措施放開之後，大家開始狂歡，想像經濟大幅反彈，然後發現這個願望落空，大家也很失落，還有一段時間大家在等政府放大招，來突然刺激經濟，發現又落空，所以就繼續的在那裡徘徊。」

他說，雖然內地經濟復甦需要一段時間，但復甦空間仍存，視乎大家的信心還在不在。「這杯水是半滿還是半空，就看你怎麼去看，你悲觀就是半空，樂觀就是半滿，那麼我如果從正面的角度來看，他其實是一種半滿的狀態。」

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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