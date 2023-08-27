濠賭股暑期旺 邊隻最值博（第二版：附目標價）

隨着澳博控股 （00880） 在8月21日公布中期業績，６間在港上市的濠賭股均已公布業績，復甦勢頭未見減慢。其中，在疫情期間唯一需要進行供股集資的澳博中期虧損，由2022年約27.6億元，大幅收窄至今年的約12.6億元。

花旗日前發表的報告指，澳博今年第二季業績勝預期，而最新的經營趨勢顯示，澳門旅客量和博彩毛利率上升趨勢將推動澳博旗下的上葡京渡假村表現，因此決定將其投資評級由「中性」調升至「買入」，目標價亦由3.65元上調至3.85元。

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至於被較多券商視為行業首選的銀河娛樂 （00027） （詳見本文第一版），多方面顯示其第二季業績以至第三季開局的復甦動力持續強勁（點擊圖片放大），而更重要是銀娛成首間在恢復通關後恢復派息的濠賭股。

花旗另一報告指，銀娛次季業績勝預期，而恢復派息為市場帶來驚喜，加上銀娛管理層的指引亦令人鼓舞，截至......

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【第一版刊於8月15日 18：10】

內地暑期出行旺季，澳門成熱門旅遊勝地。新近表現良好的旅客及賭收數據，配合中期業績展示出強勁復甦勢頭，均利好板塊表現。

現時6間賭企有4間已公布業績，餘下銀河娛樂 （00027） 於8月17日（本周四）、澳博控股 （00880） 於8月21日（下周一）公布。由於市場早前上調了對板塊的預期，賭企業績雖好，但普遍落在預期之內。

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唯獨美高梅中國 （02282） 第二季業績又勝預期，EBITDA比2019年同期增長了20%以上，與市場共識相比約高出10%，創下歷史新高。公司同時實現了超出預期的30%以上利潤率，高於2019年同期的27%，作為中國疫後重新開放以來的首個完整季度，無疑令人印象深刻。

美高梅管理層評論7月份趨勢指，公司日均賭收、中場賭收以至EBITDA等多個關鍵績效指標（KPI）均見進一步改善。摩根大通認為這應該能夠為投資者對2023年下半年的趨勢提供充分的信心。該行重申美高梅「增持」評級，目標價為15港元，相對於上周收市價10.26元，預示著約46%的潛在升幅。

展望整個板塊，摩通保持看升，指盡管在過去三個月中，濠賭股跑贏恒生指數，盈利表現佳並獲市場上調盈利預測，但股價動能不強，原因與更多的宏觀風險、地緣政治風險等結構性風險有關。摩通認為，這為願意「長期投資」並忽略短期噪音的投資者提供一個有吸引力的買入機會，另外市場持續調升盈利預測，應該會使板塊估值繼續下調到難以忽視的便宜，吸引愈來愈多的投資者回到板塊。

摩通的股票偏好順序是......

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