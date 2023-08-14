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濠賭股暑期旺 邊隻最值博（附目標價）

研究報告 07:00 2023/08/14

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內地暑期出行旺季，澳門成熱門旅遊勝地。新近表現良好的旅客及賭收數據，配合中期業績展示出強勁復甦勢頭，均利好板塊表現。

現時6間賭企有4間已公布業績，餘下銀河娛樂 （00027） 於8月17日（本周四）、澳博控股 （00880） 於8月21日（下周一）公布。由於市場早前上調了對板塊的預期，賭企業績雖好，但普遍落在預期之內。

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唯獨美高梅中國 （02282） 第二季業績又勝預期，EBITDA比2019年同期增長了20％以上，與市場共識相比約高出10％，創下了歷史新高。公司同時實現了超出預期的30％以上利潤率，高於2019年同期的27％，作為中國疫後重新開放以來的首個完整季度，無疑令人印象深刻。

美高梅管理層評論7月份趨勢指，公司日均賭收、中場賭收以至EBITDA等多個關鍵績效指標（KPI）均見進一步改善。摩根大通認為這應該能夠為投資者對2023年下半年的趨勢提供充分的信心。該行重申美高梅「增持」評級，目標價為15港元，相對於上周收市價10.26元，預示著約46％的潛在升幅。

展望整個板塊，摩通保持看升，指盡管在過去三個月中，濠賭股跑贏恒生指數，盈利表現佳並獲市場上調盈利預測，但股價動能不強，原因與更多的宏觀風險、地緣政治風險等結構性風險有關。摩通認為，這為願意「長期投資」並忽略短期噪音的投資者提供了一個有吸引力的買入機會，另外市場持續調升盈利預測，應該會使板塊估值繼續下調到難以忽視的便宜，吸引愈來愈多的投資者回到板塊。

摩通的股票偏好順序是：金沙中國 （01928） =銀河娛樂>新濠國際 （00200） >美高梅=永利澳門 （01128） >澳博控股。

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美高梅業績勝市場預期，是板塊內目前唯一獲摩根士丹利發表技術研究報告看升的股份。該行預計，美高梅股價於未來60日有逾80%機會跑贏大市，主要由於第二季業績有驚喜，而且在成本控制得宜，中場再投資比率亦低於同業，預期2023年及2024年EBITDA有潛在上升空間。大摩維持美高梅「增持」評級，目標價15元，重申為行業首選。

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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