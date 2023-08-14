人民幣及亞洲外滙待轉勢

7月亞洲外滙普遍反彈，市場由5月初開始關注中國增長前景而觸發的跌勢帶來逆轉。

中央政治局近期公布多項扶持經濟的措施，雖然與市場期望的大型刺激方案存在差距，但仍有望降低內地經濟與人民幣未來的下行風險。有關

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