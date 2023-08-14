人民幣及亞洲外滙待轉勢 財金專欄 2023/08/14 分享： 分享： 7月亞洲外滙普遍反彈，市場由5月初開始關注中國增長前景而觸發的跌勢帶來逆轉。 中央政治局近期公布多項扶持經濟的措施，雖然與市場期望的大型刺激方案存在差距，但仍有望降低內地經濟與人民幣未來的下行風險。有關 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李國基 大華銀行大中華區環球主管 欄名 : 大華展望 最新專欄文章 人幣後向還看內地經濟動力 2023/07/10 人幣後向還看內地經濟動力 內地經濟乏力 亞幣復甦延至第四季（新增亞幣目標價表） 2023/06/14 內地經濟乏力 亞幣復甦延至第四季（新增亞幣目標價表） 亞幣暫受制季節因素及避險意欲（新增目標價表） 2023/05/15 亞幣暫受制季節因素及避險意欲（新增目標價表） 中國首2月經濟復甦 2023/04/17 中國首2月經濟復甦 重申今年亞洲貨幣「先苦後甜」展望 2023/03/13 重申今年亞洲貨幣「先苦後甜」展望 中國 經濟 美元 銀行 GDP 美國聯儲局 泰銖 人民幣