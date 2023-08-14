澳元向量度跌幅63美仙進發 財金專欄 2023/08/14 分享： 分享： 投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 蕭悅潾 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元考驗1.095美元支持 今日 歐元考驗1.095美元支持 日圓140水平反彈阻力大 今日 日圓140水平反彈阻力大 紐元短期阻力60.25美仙 今日 紐元短期阻力60.25美仙 英鎊反彈阻力1.28美元 今日 英鎊反彈阻力1.28美元 加元短期支持1.35 今日 加元短期支持1.35 你可能感興趣 歐元考驗1.095美元支持 今日 01:00 歐元考驗1.095美元支持 日圓140水平反彈阻力大 今日 01:00 日圓140水平反彈阻力大 紐元短期阻力60.25美仙 今日 01:00 紐元短期阻力60.25美仙 最新專欄文章 加元短期支持1.35 今日 加元短期支持1.35 英鎊反彈阻力1.28美元 今日 英鎊反彈阻力1.28美元 紐元短期阻力60.25美仙 今日 紐元短期阻力60.25美仙 日圓140水平反彈阻力大 今日 日圓140水平反彈阻力大 歐元考驗1.095美元支持 今日 歐元考驗1.095美元支持 美元 外滙 英鎊 歐元 澳元 紐元 加元 日圓 量度跌幅 外滙貨幣