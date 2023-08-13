英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知 國際 22:16 2023/08/13 分享： 分享： 英國通脹高企，英倫銀行自2021年底開始加息，連加14次由0.1厘加至最新5.25厘，按揭息率自然隨之上升，兩年間由1.68厘加至逾6厘水平。按英國國家統計局公布的數字，現時業主的供款已較加息前增加20%，每月平均增加金額介乎148至866英鎊（約1,473至8,617港元）。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 WeWork瀕破產 共享辦公室難做 2023/08/10 WeWork瀕破產 共享辦公室難做 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 2023/08/09 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 2023/08/10 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 經濟諾獎得主 解構美國債務 2023/08/07 經濟諾獎得主 解構美國債務 演唱會經濟學 巨星勁吸金 2023/08/06 演唱會經濟學 巨星勁吸金 你可能感興趣 WeWork瀕破產 共享辦公室難做 20:28 2023/08/10 WeWork瀕破產 共享辦公室難做 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 22:41 2023/08/09 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 13:12 2023/08/10 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 最新專欄文章 國金札記 - WeWork瀕破產 共享辦公室難做 2023/08/11 WeWork瀕破產 共享辦公室難做 國金札記 - 鋰變白色黃金 英抓機遇開礦 2023/08/10 鋰變白色黃金 英抓機遇開礦 國金札記 - 英保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 2023/08/09 英保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 國金札記 - 經濟諾獎得主 解構美國債務 2023/08/08 經濟諾獎得主 解構美國債務 國金札記 - 演唱會經濟學 巨星勁吸金 2023/08/07 演唱會經濟學 巨星勁吸金 海外物業 定息 移民 BNO 成交 供樓負擔 加息 英倫銀行 英國