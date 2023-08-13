英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知

英國通脹高企，英倫銀行自2021年底開始加息，連加14次由0.1厘加至最新5.25厘，按揭息率自然隨之上升，兩年間由1.68厘加至逾6厘水平。按英國國家統計局公布的數字，現時業主的供款已較加息前增加20%，每月平均增加金額介乎148至866英鎊（約1,473至8,617港元）。

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