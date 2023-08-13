  • 29°C
香港時間 : 2023813日 (週日) 23:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知

國際 22:16 2023/08/13

分享：

分享：

英國通脹高企，英倫銀行自2021年底開始加息，連加14次由0.1厘加至最新5.25厘，按揭息率自然隨之上升，兩年間由1.68厘加至逾6厘水平。按英國國家統計局公布的數字，現時業主的供款已較加息前增加20%，每月平均增加金額介乎148至866英鎊（約1,473至8,617港元）。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

相關文章

WeWork瀕破產 共享辦公室難做
2023/08/10
WeWork瀕破產 共享辦公室難做
歐力爭電池自主 英開首座鋰礦
2023/08/09
歐力爭電池自主 英開首座鋰礦
英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎
2023/08/10
英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎
經濟諾獎得主 解構美國債務
2023/08/07
經濟諾獎得主 解構美國債務
演唱會經濟學 巨星勁吸金
2023/08/06
演唱會經濟學 巨星勁吸金

你可能感興趣

WeWork瀕破產 共享辦公室難做
20:28 2023/08/10
WeWork瀕破產 共享辦公室難做
歐力爭電池自主 英開首座鋰礦
22:41 2023/08/09
歐力爭電池自主 英開首座鋰礦
英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎
13:12 2023/08/10
英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎

最新專欄文章

國金札記 - WeWork瀕破產 共享辦公室難做
2023/08/11
WeWork瀕破產 共享辦公室難做
國金札記 - 鋰變白色黃金 英抓機遇開礦
2023/08/10
鋰變白色黃金 英抓機遇開礦
國金札記 - 英保守黨擬減稅 大選前最後掙扎
2023/08/09
英保守黨擬減稅 大選前最後掙扎
國金札記 - 經濟諾獎得主 解構美國債務
2023/08/08
經濟諾獎得主 解構美國債務
國金札記 - 演唱會經濟學 巨星勁吸金
2023/08/07
演唱會經濟學 巨星勁吸金
海外物業 定息 移民 BNO 成交 供樓負擔 加息 英倫銀行 英國

下一篇文章

納米樓仲有無運行？

推薦文章

平爆價親海駅領新盤出生天？
平爆價親海駅領新盤出生天？
油塘新盤低價推 啟德項目開價添難題
油塘新盤低價推 啟德項目開價添難題
WeWork瀕破產 共享辦公室難做
WeWork瀕破產 共享辦公室難做
納米樓仲有無運行？
納米樓仲有無運行？
政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象
政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象
經濟諾獎得主 解構美國債務
經濟諾獎得主 解構美國債務