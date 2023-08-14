政商界促樓市「撤辣」 政府會改變立場？ 財金專欄 2023/08/14 分享： 分享： 長實新盤「劈價」，二手冰封，有政商界加大力度促港府撤樓市辣招，但政府中人表示，短期無意「撤辣」，亦暫不宜「減辣」。有地產界高層直言，發展商要視乎成本，並非個個新盤都能平價開盤。 地產界向港府反映 估遲早 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 美投資禁令 港府評估創科界影響 2023/08/11 美投資禁令 港府評估創科界影響 有政戲 - 的士亂象頻生 記分懲治即可解決？ 2023/08/10 的士亂象頻生 記分懲治即可解決？ 有政戲 - 網騙層出不窮 多間銀行被冒成苦主 2023/08/09 網騙層出不窮 多間銀行被冒成苦主 有政戲 - 北上「黑碼」阻過關 取消還要等一等 2023/08/08 北上「黑碼」阻過關 取消還要等一等 有政戲 - 北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化 2023/08/07 北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化 政治 親海駅II 長實 樓價 發展商 陳茂波 民建聯 工聯會 補地價 新民黨