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政商界促樓市「撤辣」 政府會改變立場？

財金專欄 2023/08/14

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長實新盤「劈價」，二手冰封，有政商界加大力度促港府撤樓市辣招，但政府中人表示，短期無意「撤辣」，亦暫不宜「減辣」。有地產界高層直言，發展商要視乎成本，並非個個新盤都能平價開盤。

地產界向港府反映 估遲早

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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