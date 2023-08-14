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綜合企業股收息比拼 長和績後調整 大行料下半年料改善

研究報告 11:10 2023/08/14

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長和 （00001） 中期業績令市場失望，盈利下跌兼減派中期息。績後多家大行削目標價，令長和股價續跌，不過料下半年業績將改善，長和今年預測股息率逾6厘，投資者可吼低位吸納。

由於綜合企業擁有多項不同類別的業務，在不同經濟周期中，綜合企業股份具分散風險作用。業務穩定令綜合股可提供穩定派息，因而部分偏好收息的投資者會選擇長揸綜合股收息。

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專訪 瑞士百達陳東 談港股下半年部署【下一頁

股價調整 股息率見6厘

在港股，大型綜合股中，除了長和，還有太古A （00019） 及中信股份 （00267） 。相對地，太古A約4.6厘的預測股息率較低；長和的業務除橫跨零售、港口、電訊及基建，業務市場亦涵蓋亞洲、歐洲及澳洲等，分散風險能力較高，因而令長和吸引不少偏好收息的投資者。

業績公布後，減派息的消息令長和連日來股價累跌近7%，但對於偏好長揸收息的投資者而言，反而是低吸長揸的機會。

由於中期業績倒退，長和減派息，宣派每股中期息0.756元，按年減10%。長和將於9月4日除淨，無貨在手但又想收取今次股息的投資者，要留意買貨時機。

… …更多內容，登入詳閱。

 

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撰文 : 錢家鋒

宏觀分析 大行報告 港股 經濟 電訊 長和（00001） 業績公布 中信股份（00267） 基建

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