復星財富李曉翀：觀超微電腦急跌 吼英偉達調整

截至上周五收市，今年以來，漲幅達209%的超微電腦（美：SMCI），表現遠超納指100，相信炒家們都不太陌生。近期，超微電腦公布第二季業績後急跌，理由方面當然是該公司對今年第三季的指引與預期有所差距，因此，估值有所下修。

超微電腦管理層預計2024財年第一季（即自然年2023年的第三季）的銷售額將達到19億至22億美元，比市場預計的24億至26億美元低15%至20%。

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在今年第二季期間，我們看到了英偉達(美：NVDA)在台積電的A100/H100的CoWoS晶圓投片供不應求的情況。雖然，最近看到了CoWoS產能擴張，但額外產能將在今年下半年逐步提升。保守估計，第二輪的產能將在明年第二及第三季進入大規模生產。

這些直接導致了今年第三季期間，超微電腦無法獲得足夠的產品分配，因此指引上，遜預期是最好的反映。

如果超微電腦在接下來的幾個季度中能夠獲得更多的A100/H100供應，筆者相信超微電腦的2024財年銷售指引會有上修空問。可見，指引遜預期，與英偉達的A100/H100供應受限關係密切，這才是筆者此次想談及的重點。

正正因為供應受限，筆者相信會對英偉達未來兩個季度的收入帶來潛在波動，而且同業競爭對手AMD及英特爾也在積極推進產品之中，吼住這算力的藍海。因此，近期英偉達在SIGGRAPH大會上發佈AI推理產品，主要針對小幾百億參數模型推理，相關模型微調訓練等無需高顯存容量和帶寬場景，可幫助不同客戶在不同細分場景實現算力的有效覆蓋。

讓市場欣喜的是，L40S相較於A100，根據公開資料，L40S雖然顯存帶寬減少但單卡算力提升，可實現高達1.2倍的推理性能提升，以及高達1.7倍的訓練性能提升。

然而，筆者的著眼點反而放在L40S的供應上，L40S採用非CoWoS封裝，交付縮短至6周左右。而且，L40S對服務器機型適配度更高，一定程度上對搶不到芯片產能的中小客戶的人工智能（AI）業務形成有效補充。可見，英偉達推出L40S，此策無非都是基於現有產能下利益的最大化作為考慮，是增加收入來源的策略。

短期內，英偉達的GPU供應仍是供不應求，若因為先進封裝的供應問題導致本月業績會對接下來季度及財年指引產生負面的影響，相信是「踏空」人士樂見的機會。

筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。

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