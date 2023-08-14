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【追蹤女股神】Tesla內地減價 Cathie Wood連沽兩日（一文盡覽ARK最新買賣清單）

財金猛人追蹤 19:52 2023/08/14

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本文每日跟進女股神旗下六大主動型ETF的增減持操作，欲更詳盡知道Cathie Wood每日交易，訂戶可登入繼續瀏覽。

納指8月11日跌0.68%，Cathie Wood旗下ETF有多宗成交，惟所涉股份比重較低，當中較值得留意是ARKK及ARKQ合共減持3.2萬股Tesla（美：TSLA），分別佔ETF持倉比重的0.1%及0.01%，同日Tesla股價跌1.1%，連同前一日減持7.6萬股，兩日共沽近11萬股。

Tesla公布，由8月14日起，Model Y長續航版售價由31.39萬元人民幣，下調至29.99萬元人民幣；Model Y高性能版亦減價1.4萬元人民幣，售價由36.39萬元人民幣，下調至34.99萬元人民幣。另外，由今日起至九月底，下訂Model 3後輪驅動版現貨獲8000元人民幣保險補貼。

以下是ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

點擊圖片放大

 

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撰文 : 許江明

欄名 : 追蹤女股神

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