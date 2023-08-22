摩通：一原因令5年期LPR不變 料本季降準25點子（持續更新）

美國聯儲局在6月暫停加息1次後，7月恢復加息（點擊圖片放大）。在美國經濟衰退風險不大的前提下，市場料聯邦基金利率維持在5.25至5.5厘至明年首季（點擊圖片放大），縱使在明年5月，減息的機率也不足4成（點擊圖片放大）。

專訪 基金教父雷賢達 談港股下半年走向【下一頁】

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此外，歐、英等主要央行仍有持續加息的可能（點擊圖片放大），中短期內僅得日本央行、中國人民銀行及一些新興市場央行較難將利率上調。讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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8月22日：

【20：15】中國人民銀行繼上周將1年期中期借貸便利（MLF）利率降15點子（1點子=0.01厘）、七日逆回購利率降10點子後，昨日下調指標市場利率，包括1年期市場貸款利率（LPR）降10點子，5年期LPR則意外維持不變）。摩根大通最新報告指，人行昨日的LPR降幅小過預期。

摩通報告表示，小於預期的LPR利率降幅，特別是5年期LPR利率維持不變，令市場感混淆，並相信市場對政策回應持續緩慢感失望。

惟摩通補充......

延伸閱讀：港股見底未？中金：估值及沽空指標現見底迹象

【17：00】中國工業和信息化部今早公布，今年首七個月電訊業務收入按年增約6.2%至近1.01萬億元人民幣，若按照上年不變價格計算，電訊業務總量按年增約16.8%。

受上述消息帶動，三大中資電訊股今天股價跑贏恒指......

【13：30】受到新冠疫情嚴重衝擊的濠賭股，等待行業復甦，再展「收息股魅力」。花旗最新發表的報告指，澳博 （00880） 今年第二季業績勝預期，並相信澳博旗下上葡京渡假村已經迎來拐點，未來的營運趨勢將繼續逐步改善，因此將其投資評級由「中性」調升至「買入」，以及將其目標價由3.65元上調至3.85元。

花旗續指出，最新的經營趨勢顯示......

延伸閱讀：工銀國際程實：疫後全球經濟呈3個「不一樣」趨勢

【07：30】美、歐、英等成熟市場的央行，其貨幣政策雖難在未來半年內放鬆，惟新興市場的央行漸露出偏向寬鬆貨幣政策的意向。不過，厄爾尼諾現象對各新興市場的影響有差異，簡接影響全球銀根狀況以至收息股的吸引力。英國歷史悠久資產管理公司施羅德關於厄爾尼諾現象，對各新興市場影響的分析，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：內地減息為何「遜預期」？

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評高息藍籌股中國海洋石油 （00883） ，分析詳見：【下一頁】

8月21日：

【17：30】內險股原為熱門收息股之一，惟過去一段時間，同時受到新冠疫情及內房債務危機衝擊。近日外電引述消息指，內地大型資管公司中植企業集團陷入債務危機，正計劃進行債務重組等事件，而里昂最新發表的研究報告指，上述事件引發市場對中國內地及香港保險公司的資產風險擔憂增加。

里昂表示，保險公司普遍將投資組合的約2%至9%，投資於信託產品，而在資產槓桿下......

延伸閱讀：碧桂園會步恒大後塵？

【12：30】美國未來半年減息機會渺茫，息率料續高企，惟冠君產業信託 （02778） 上半年每基金單位可分配收入（DPU）卻按年跌13%至9.27港仙，而花旗最新發表的研究報告表示，冠君2023年的預測股息率6.7厘並不吸引，並預計其2022至2025財年的DPU年均複合增長率將為負3%，維持其「沽售」的投資評級，而其目標價亦由2.66元下調至2.33元。

花旗引述冠君管理層預計，2023年寫字樓業務仍面對挑戰，並對零售業務持審慎樂觀態度，料期內......

【06：15】「基金教父」雷賢達評公用股，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：「基金教父」雷賢達授8大投資心法

【01：00】近年困擾中電 （00002） 盈利表垷的澳洲業務有望復甦，加上美國加息周期愈來愈接近尾聲，令中電長綫投資的吸引力再現，更多分析詳見：【業務前景】【估值修復】。

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延伸閱讀：澳元量度跌幅目標63美仙

8月20日：

【15：00】濠賭股在新冠疫情爆發前，為收息股之一，而藍籌濠賭股銀河娛樂 （00027） 在上周一（8月17日）公布第二季經調整EBITDA按季增長30%至25億元，達2019年次季水平的59%，並略高於市場預期的23億元，而更驚喜是宣布派發每股中期特別息0.2元。富瑞近日發表報告指，由於預料銀娛於下半年才會派發特別息，意味公司對前景展望正面，仍是行業首選。

富瑞續指，銀娛第二季EBITDA利潤率改善至28.6%，並接近2019年次季的32.9%峰值；而撇除澳門百老滙，所有物業的盈利於期內亦有所改善......

8月19日：

【01：00】本報專欄「計數揀股」評冷門收息股順豐房託 （02191） ，分析詳見：【下一頁】

8月18日：

【14：00】內房股曾為收息股之一，而富瑞最新發表的研究報告指，高昂的土地成本，將繼續阻礙內地房地產開發商上半年盈利恢復，加上疲軟的實體市場，可能會推遲利潤率回升。

該報告續指出，7月及8月，內地房地產合約銷售依然低迷，而碧桂園 （02007） 流動性壓力可能進一步拖累脆弱的市場情緒。富瑞認為，採取支持措施的緊迫性提高，當中包括放寬按揭成數甚至購房配額，預計放鬆措施將會在一綫城市漸進地推行，並從較弱地區開始。

個股方面，富瑞表示，目前正等待支持措施進一步明朗化，並傾向......

延伸閱讀：銀主盤量上升 拖累樓市復常

【01：30】烏拉圭央行在當地時間8月15日宣布，將政策利率下調0.75厘至10厘，減幅較市場預期為大，並且是今年內第三次減息。新興市場似有步入減息周期的趨勢，與歐、美市場貨幣政策不同步，惟英國歷史悠久資產管理公司施羅德指，厄爾尼諾現象或阻礙新興市場步入減息周期，更多分析詳見：【下一頁】。

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8月17日：

【12：30】傳統藍籌公用股香港中華煤氣 （00003） 上半年純利按年增長9%，剔除一次性項目後預計經常性利潤按年增長2%，而摩根士丹利最新發表的研究報告指，其中主要反映出僅內地業務錄得增長，而其他業務則出現虧損。

摩根士丹利表示，煤氣管理層進一步將內地燃氣量增長指引，從10%下調至9%，而單位利潤亦降至每立方米0.44元人民幣，但卻將業務收入指引維持在90億元。摩根士丹利認為，上述指引下調與中國疲軟宏觀經濟前景相符，同時預期煤氣單位利潤今年復甦步伐或為同業中最慢。

摩根士丹利雖......

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更多關於8月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【中資電訊板塊】【香港公用股】【長和】【滙豐控股】【聯想集團】【長江基建】【金沙中國】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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