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「三桶油」8月排隊放榜 股息7至10厘點樣揀？ 大摩首選中石油

研究報告 17:54 2023/08/14

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「三桶油」由8月中起將陸續公布中期業績，將會由中海油將於本周四（8月17日）揭開業績序幕。業績前「三桶油」股價維持硬淨。

事實上，隨着油價回升，今年以來，「三桶油」股價表現遠遠拋離大市。中石油 （00857） 今年以來股價升逾6成，中海油 （00883） 升3成，升幅較小的中石化 （00386） 亦升逾1成，全綫跑贏大市。

「三桶油」股息率向來吸引，雖然股價已升了不少，目前股息率仍偏高，中石化今年的預測股息率達10倍，中海油、中石油亦達9.6倍及7.2倍。

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大摩料次季上游業務業績堅韌

對於「三桶油」的業績，大行摩根士丹利料「三桶油」次季上游業務業績堅韌。

大摩指，「三桶油」首季盈利勝預期後，預計上游勘探與開採業務在良好的成本控制和人民幣貶值的影響下仍將保持韌性，但由於原油價格走低，第二季盈利按季可能略有下降。

大摩行業首選仍為中石油，因其天然氣業務具結構性增長和下游盈利能力改善。該行維持「增持」評級。目標價6.5元。

大摩亦維持對中海油「增持」。惟該行認為中石化下游化工業務盈利預測則因需求低迷而被下調。下游業務預期表現疲軟，該行仍然認為市場對其盈利預測存在下行風險，因此維持「減持」評級。

撰文：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 券商報告

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