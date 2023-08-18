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中海油減派息市場仍受落 大摩：成本控制良好

研究報告 15:14 2023/08/18

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「三桶油」中，中海油 （00883） 打頭陣公布業績。中海油上半年純利按年倒退11.3%至637.6億元人民幣，油氣銷售收入減少14.1%至1516.9億元，勘探及生產業務上半年利潤下跌13.3%至610億元人民幣。集團削減中期息15.7%至每股0.59港元。

摩根大通指出，每股中期息派0.59港元（相當於0.55元人民幣），相當於派息40%，符合集團派息率不低於40%的股息政策。

摩根士丹利表示，中海油第二季純利略優預期，受惠於產量增長8.9%強勁及成本控制良好。另一大行瑞銀亦認為，基於次季油價按季回落，認為中海油的表現具韌性，主要因儲量和產量增長，油氣產量創歷史新高；成本控制優秀，每桶成本大幅下降；派息亦符合預期。

 

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 券商報告

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