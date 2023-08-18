中海油減派息市場仍受落 油股排隊放榜可期待

「三桶油」中，中海油 （00883） 打頭陣公布業績。中海油上半年純利按年倒退11.3%至637.6億元人民幣，油氣銷售收入減少14.1%至1516.9億元，勘探及生產業務上半年利潤下跌13.3%至610億元人民幣。集團削減中期息15.7%至每股0.59港元。

業績後中海油股價維持硬淨，升約1%，表現跑贏大市。中石油 （00857） 及中石化 （00386） 亦逆市造好。

市場普遍受落中海油次季表現，稱成本控制得宜。派息方面，雖然中期息按年大減近16%。中海油中期股每股純利為1.34元人民幣，摩根大通指出，每股中期息派0.59港元（相當於0.55元人民幣），相當於派息40%，符合集團派息率不低於40%的股息政策。



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【第一版】

「三桶油」由8月中起將陸續公布中期業績，將會由中海油將於今日（8月17日）揭開業績序幕。相對於疲弱的大市，業績前「三桶油」股價較硬淨。

事實上，隨着油價回升，今年以來，「三桶油」股價表現遠遠拋離大市。中石油 （00857） 今年以來股價升逾6成，中海油 （00883） 升3成，升幅較小的中石化 （00386） 亦升逾1成，全綫跑贏大市。

「三桶油」股息率向來吸引，雖然股價已升了不少，目前股息率仍偏高，中石化今年的預測股息率達10厘，中海油、中石油亦達9.4厘及7.4厘。

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大摩料次季上游業務業績堅韌

對於「三桶油」的業績，大行摩根士丹利料「三桶油」次季上游業務業績堅韌。

大摩指，「三桶油」首季盈利勝預期後，預計上游勘探與開採業務在良好的成本控制和人民幣貶值的影響下仍將保持韌性，但由於原油價格走低，第二季盈利按季可能略有下降。

大摩行業首選仍為中石油，因其天然氣業務具結構性增長和下游盈利能力改善。該行維持「增持」評級。目標價6.5元。

大摩亦維持對中海油「增持」。惟該行認為中石化下游化工業務盈利預測則因需求低迷而被下調。下游業務預期表現疲軟，該行仍然認為市場對其盈利預測存在下行風險，因此維持「減持」評級。

撰文：錢家鋒

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