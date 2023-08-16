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人行減息 兩層面仍需更多幣策財策刺激

財金猛人追蹤 00:03 2023/08/16

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中國7月經濟數據不及預期，加上近期中國房地產行業低迷下，中國人民銀行（下稱「人行」）將中期借貸便利（MLF）利率（1年期貸款利率）從2.65厘下調至2.5厘。

點擊圖片放大

上述15點子的息率降幅，較預期來的更早且幅度更大，這是一個正面訊號，表明政策制定者正為穩定增長，採取更加大膽和及時的行動。

不過，盡管將MLF利率下調15點子，或會帶動貸款市場報價利率（實際上即房貸利率）相應下行，但單靠這樣並不足夠。政府需實施更多貨幣及財政刺激政策，為房地產市場提供支撑，並重振家庭和私人支出的動力。

7月零售銷售額按年增幅，從6月份的3.1%放緩至2.5%，經季節性及基數效應調整後，按月增長則有所停滯。
 
房地產市場繼續面臨挑戰

房地產市場仍是經濟放緩的最主要因素。月內，新屋開工率及住房銷量降至2022年12月以來的最低水平，表明過去數月家庭及發展商變得更為悲觀。

因此，年初至今房地產投資按年減少8.5%，並不足以為奇。國內最大的發展商之一近期遭遇的財務問題，對旨在重振行業而實施的政策措施潑了冷水。

此外，1間大型信託公司的的問題，亦或會令房地產市場前景受壓。
 
中美債息差07年以來最大

目前，中國10年期政府債券孳息率為2.57厘，而美國10年期國庫券孳息率為4.19厘。資本仍聚集於美元及美國國債，主要原因之一可能是目前正經歷2007年以來最大的孳息率差距。

更廣泛而言，近期中國發布的經濟數據不及預期，而美國經濟數據卻意外上行。不過，過去數周，人行推出更加有力的措施以穩定人民幣，同時中國商業銀行大都在出售美元，從而幫助減緩人民幣貶值。中國的貨幣政策制定者採取平衡之舉：

  • 降低利率來支撑本國經濟，
  • 同時不造成資本外流。

中國股市待兩因素擺脫區間上落

相信中國股市價格已經反映了不少不利因素，但部分正面驚喜將會帶來利好。中國股市可能維持區間上落，直到：

  • 經濟數據開始逐步好轉；
  • 或者，中國政府推出全面的刺激措施，例如家庭財政轉移或一綫城市房地產限制大幅放鬆。

編輯：蕭悅潾

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景順對於美債評級被降的觀點，詳見：【下一頁

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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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