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投資美國樓 套現便捷

財金猛人追蹤 08:00 2023/08/15

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成功的投資需要具備現金流、槓桿效應和升值潛力等必要條件。筆者鍾情在美國投資物業的其中一個原因，就是當需要快速進行資金周轉時，可以隨時出售資產，而不受到諸如「辣招」和外滙管制等外在因素的限制，這對於資產調配非常有利。

點擊圖片放大

當物業升值或投資者需要調整資產配置時，可以選擇出售物業。在美國，物業交易流程相對簡單，因此可以在物業升值時抓住時機出售。相比之下，在手續煩瑣的地區投資物業，出售過程可能會面臨一些變數。

除了買家臨時變卦外，筆者亦曾聽聞有朋友在某些發展中國家投資物業，當他們打算出售時，發現市場上有大量存貨，物業價值難以實現，最終只能繼續持有物業。

美其名是「持有實質資產就不用擔心，取得回報只是時日的問題」，然而實際情況是資金都被套牢，難以進行套現和進一步的投資。

 

美國房地產相對活躍

相反，美國的房地產市場相對活躍，當中俄亥俄州的物業供應更一直不足，物業往往很快就能找到新的買家。

在美國出售物業時，投資者可以委託中介公司提供協助，包括市場定價、宣傳推廣和交易手續等，減輕了投資者的工作負擔。

而當地物業出售的手續非常簡單，通常可以在1至2個月內完成。投資者只需告知中介現時所聘用的物業管理公司有意出售物業，中介就會負責處理整個出售過程。

由於美國物業法規系統完善且透明度高，相關文件都可以在政府系統上找到，對身處香港的投資者來說是十分方便的。而且，美國的法規完善，對買賣雙方的利益都有保障。

在美國進行物業買賣時，地產經紀的佣金由賣方支付，一般為成交價值的6至7%。相比之下，香港的一些海外物業代理公司則提供統一收費，承擔整個買賣流程的相關工作，這使得賣家更容易掌握開支預算。

 

出售手續簡單透明度高

在美國投資物業的出售手續簡單，透明度高，而且可以在適當的時機快速出售。這種彈性和便利性使投資者更容易進行資產配置和套現，進一步增加了美國物業投資的吸引力。

 

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

 

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撰文 : 胡寶兒 Capstone 72創辦人

欄名 : 72致富法則

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