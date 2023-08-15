近期內地大型發展商碧桂園，再度出現債務危機，旗下多隻境內公司債券自周一(8月14日)開市起停牌，並引起外界關注，雖然本港及內地房地產市場完全獨立，而且本港發展商負債比例極低，相信衝擊力不大，但由於涉事的內房規模龐大，一旦爆發重大事故，甚至令內地經濟出現結構性風險，周邊影響不容小覲，屆時本港樓市難免受波及。

雖然近年不時有內地富豪，因本身的財政問題，手頭豪宅或大額物業被接管，甚至要變賣在港手頭物業還債，確實為豪宅市況迎來一定衝擊，但相比富豪間的個人財務狀況，是次牽涉的內地房企，在全國各地均設有據點，一旦在處理債務上出現最壞情況，有機會影響內地就業，假如樓盤交付也出現問題，直接刪弱內地買家的入市信心。

而回到本港的情況，由於本港屬外向型經濟體，而且與內地經濟緊密，假如當地在金融及房地產板塊，出現結構式危機，香港也難獨善其身，以周一恒生指數收市計，受內房不利消息影響，已再失萬九點大關，並以約萬八點水平收市。一向以來，股票市場向好，有助樓市出現財富效應，並帶來正面推動作用，相反港股積弱，投資者於股票市場經已損手，自然難有閒資再投入樓市。

除此之外，內地客一向屬本港樓市重要客源，假如因內房風險性提高，甚至有更多內地房企出現債務風波，或會打擊實體經濟，屆時不單止內地客購買力下降，也難有新資金可南下本港買樓，連帶成交量及樓價走勢，也受到一定牽連。

記者：李偉航



▲ 內房危機再現 港樓或受牽運