  • 31°C
香港時間 : 2023815日 (週二) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內房危機再現  港樓或受牽運

地產 12:00 2023/08/15

分享：

分享：

近期內地大型發展商碧桂園，再度出現債務危機，旗下多隻境內公司債券自周一(8月14日)開市起停牌，並引起外界關注，雖然本港及內地房地產市場完全獨立，而且本港發展商負債比例極低，相信衝擊力不大，但由於涉事的內房規模龐大，一旦爆發重大事故，甚至令內地經濟出現結構性風險，周邊影響不容小覲，屆時本港樓市難免受波及。

雖然近年不時有內地富豪，因本身的財政問題，手頭豪宅或大額物業被接管，甚至要變賣在港手頭物業還債，確實為豪宅市況迎來一定衝擊，但相比富豪間的個人財務狀況，是次牽涉的內地房企，在全國各地均設有據點，一旦在處理債務上出現最壞情況，有機會影響內地就業，假如樓盤交付也出現問題，直接刪弱內地買家的入市信心。

而回到本港的情況，由於本港屬外向型經濟體，而且與內地經濟緊密，假如當地在金融及房地產板塊，出現結構式危機，香港也難獨善其身，以周一恒生指數收市計，受內房不利消息影響，已再失萬九點大關，並以約萬八點水平收市。一向以來，股票市場向好，有助樓市出現財富效應，並帶來正面推動作用，相反港股積弱，投資者於股票市場經已損手，自然難有閒資再投入樓市。

除此之外，內地客一向屬本港樓市重要客源，假如因內房風險性提高，甚至有更多內地房企出現債務風波，或會打擊實體經濟，屆時不單止內地客購買力下降，也難有新資金可南下本港買樓，連帶成交量及樓價走勢，也受到一定牽連。

記者：李偉航
 

內房危機再現  港樓或受牽運

欄名 : 樓市分析

相關文章

物價轉負挫信心 加碼出招莫遲疑
2023/08/10
物價轉負挫信心 加碼出招莫遲疑
二手樓價 一浪低於一浪
2023/08/11
二手樓價 一浪低於一浪
不利樓股氣氛趨濃
2023/08/14
不利樓股氣氛趨濃

你可能感興趣

物價轉負挫信心 加碼出招莫遲疑
01:00 2023/08/10
物價轉負挫信心 加碼出招莫遲疑
二手樓價 一浪低於一浪
21:20 2023/08/11
二手樓價 一浪低於一浪
不利樓股氣氛趨濃
01:00 2023/08/14
不利樓股氣氛趨濃

最新專欄文章

納米樓仲有無運行？
2023/08/11
納米樓仲有無運行？
油塘新盤低價推 啟德項目開價添難題
2023/08/10
油塘新盤低價推 啟德項目開價添難題
平爆價親海駅領新盤出生天？
2023/08/10
平爆價親海駅領新盤出生天？
加息衝擊波及工廈市場
2023/08/07
加息衝擊波及工廈市場
一手貨尾量高企 增添樓市下行壓力
2023/08/05
一手貨尾量高企 增添樓市下行壓力
內地物業 香港物業 樓價 債券 碧桂園 地產 豪宅 發展商

推薦文章

納米樓仲有無運行？
納米樓仲有無運行？
英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知
英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知
經濟諾獎得主 解構美國債務
經濟諾獎得主 解構美國債務
英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎
英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎
【通脹偵察站】美國消費者對未來一年通脹預期跌至兩年新低（持續更新）
【通脹偵察站】美國消費者對未來一年通脹預期跌至兩年新低（持續更新）
WeWork瀕破產 共享辦公室難做
WeWork瀕破產 共享辦公室難做