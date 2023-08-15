雲業務起飛 帶起中移動 財金專欄 2023/08/15 分享： 分享： 港股昨日再跌，18500點初見支持，但調整或未結束，公用股依然是資金避難所，中資電訊板塊息率最強是中國移動（00941）。中移動正在加快5G全民化，加上雲業務直逼對手，今年盈利有望超預期，支持高息政策 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股從消磨到肅殺戰 下個轉折點要「處暑」（第四版） 2023/08/14 港股從消磨到肅殺戰 下個轉折點要「處暑」（第四版） 中字股實力談 - 增長勝同業 聯通最便宜 2023/08/11 增長勝同業 聯通最便宜 中字股實力談 - 港股弱成交裂口戰 悶局即將打破（第四版） 2023/08/10 港股弱成交裂口戰 悶局即將打破（第四版） 中字股實力談 - 中電信增長 要靠雲業務 2023/08/10 中電信增長 要靠雲業務 中字股實力談 - 最安全港股之選 中資電訊股掃描（第四版） 2023/08/09 最安全港股之選 中資電訊股掃描（第四版） 每股派息 每股盈利 每股資產淨值 中資電訊股 人工智能 雲端 圓底 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941）