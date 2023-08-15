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雲業務起飛 帶起中移動

財金專欄 2023/08/15

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港股昨日再跌，18500點初見支持，但調整或未結束，公用股依然是資金避難所，中資電訊板塊息率最強是中國移動（00941）。中移動正在加快5G全民化，加上雲業務直逼對手，今年盈利有望超預期，支持高息政策

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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