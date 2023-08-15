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親海駅I再出奇招 鎖定向隅「實客」

地產 00:00 2023/08/15

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油塘新盤親海駅II上周六熱銷，一口氣沽清樓盤標準戶，同系親海駅I隨即打鐵趁熱，於昨日緊接開價，繼續以低市價出擊外，發展商更為向隅客提供額外1%樓價折扣，加上可優先揀樓，有助直接鎖定向隅客源，避免該批准買家蟬過別枝，轉購其他市區新盤，甚至回流東九龍一帶二手市場。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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