親海駅I再出奇招 鎖定向隅「實客」 地產 00:00 2023/08/15 分享： 分享： 油塘新盤親海駅II上周六熱銷，一口氣沽清樓盤標準戶，同系親海駅I隨即打鐵趁熱，於昨日緊接開價，繼續以低市價出擊外，發展商更為向隅客提供額外1%樓價折扣，加上可優先揀樓，有助直接鎖定向隅客源，避免該批准買家蟬過別枝，轉購其他市區新盤，甚至回流東九龍一帶二手市場。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 平爆價親海駅領新盤出生天？ 2023/08/10 平爆價親海駅領新盤出生天？ 油塘親海駅II銷情 成後市測温計 2023/08/11 油塘親海駅II銷情 成後市測温計 親海駅II靠兩招 成為全成焦點 2023/08/14 親海駅II靠兩招 成為全成焦點 你可能感興趣 平爆價親海駅領新盤出生天？ 12:14 2023/08/10 平爆價親海駅領新盤出生天？ 油塘親海駅II銷情 成後市測温計 22:35 2023/08/11 油塘親海駅II銷情 成後市測温計 親海駅II靠兩招 成為全成焦點 14:00 2023/08/14 親海駅II靠兩招 成為全成焦點 最新專欄文章 專家樓論 - 甲級商廈之外 還有超甲級 今日 甲級商廈之外 還有超甲級 專家樓論 - 親海駅II靠兩招 成為全成焦點 2023/08/14 親海駅II靠兩招 成為全成焦點 專家樓論 - 利租不利買賣 2023/08/14 利租不利買賣 專家樓論 - 油塘親海駅II銷情 成後市測温計 2023/08/11 油塘親海駅II銷情 成後市測温計 專家樓論 - 二手樓價 一浪低於一浪 2023/08/11 二手樓價 一浪低於一浪 一手市場 香港物業 親海駅II 親海駅I 親海駅 樓價 二手市場 發展商 油塘