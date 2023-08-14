夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 國際 23:00 2023/08/14 分享： 分享： ▲ 1 過去幾日佔據最多美國傳媒新聞版面的事件，肯定是夏威夷的山火，當地靠着如畫般的風景，吸引大量島外人士前來置業，導致當地平均樓價是全美平均水平的3倍。這樣一個美麗的地方，過去亦較少有嚴重天災，如此嚴重的山火過去聞所未聞，為何忽然出事？ ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 國金札記 相關文章 英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知 2023/08/13 英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知 WeWork瀕破產 共享辦公室難做 2023/08/10 WeWork瀕破產 共享辦公室難做 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 2023/08/09 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 2023/08/10 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 經濟諾獎得主 解構美國債務 2023/08/07 經濟諾獎得主 解構美國債務 你可能感興趣 英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知 22:16 2023/08/13 英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知 WeWork瀕破產 共享辦公室難做 20:28 2023/08/10 WeWork瀕破產 共享辦公室難做 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 22:41 2023/08/09 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 最新專欄文章 國金札記 - 英樓市轉勢向下3大訊號話你知 今日 英樓市轉勢向下3大訊號話你知 英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知 2023/08/13 英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知 國金札記 - WeWork瀕破產 共享辦公室難做 2023/08/11 WeWork瀕破產 共享辦公室難做 國金札記 - 鋰變白色黃金 英抓機遇開礦 2023/08/10 鋰變白色黃金 英抓機遇開礦 國金札記 - 英保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 2023/08/09 英保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 可持續發展 氣候暖化 電力 樹木 山火 加利福尼亞 夏威夷 火災