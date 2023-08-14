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夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號

國際 23:00 2023/08/14

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1

　　過去幾日佔據最多美國傳媒新聞版面的事件，肯定是夏威夷的山火，當地靠着如畫般的風景，吸引大量島外人士前來置業，導致當地平均樓價是全美平均水平的3倍。這樣一個美麗的地方，過去亦較少有嚴重天災，如此嚴重的山火過去聞所未聞，為何忽然出事？

...

欄名 : 國金札記

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