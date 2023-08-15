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重塑香港「不夜城」 各方有何好蹺？

財金專欄 2023/08/15

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香港昔日是「不夜城」，如今晚上9點後大多店舖落閘、路上行人少，消費疲弱。近來議員和商界都向政府反映要谷旺夜市，據知政府將結合跨部門及商界之力，務求香港晚間回復璀璨。

高官：非搞幾場墟市可做到

對於如何谷起

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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