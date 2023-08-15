重塑香港「不夜城」 各方有何好蹺？ 財金專欄 2023/08/15 分享： 分享： 香港昔日是「不夜城」，如今晚上9點後大多店舖落閘、路上行人少，消費疲弱。近來議員和商界都向政府反映要谷旺夜市，據知政府將結合跨部門及商界之力，務求香港晚間回復璀璨。 高官：非搞幾場墟市可做到 對於如何谷起 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 政商界促樓市「撤辣」 政府會改變立場？ 2023/08/14 政商界促樓市「撤辣」 政府會改變立場？ 有政戲 - 美投資禁令 港府評估創科界影響 2023/08/11 美投資禁令 港府評估創科界影響 有政戲 - 的士亂象頻生 記分懲治即可解決？ 2023/08/10 的士亂象頻生 記分懲治即可解決？ 有政戲 - 網騙層出不窮 多間銀行被冒成苦主 2023/08/09 網騙層出不窮 多間銀行被冒成苦主 有政戲 - 北上「黑碼」阻過關 取消還要等一等 2023/08/08 北上「黑碼」阻過關 取消還要等一等 香港 零售 李家超 陳茂波 銅鑼灣 邵家輝 施政報告