重塑香港「不夜城」 各方有何好蹺？

香港昔日是「不夜城」，如今晚上9點後大多店舖落閘、路上行人少，消費疲弱。近來議員和商界都向政府反映要谷旺夜市，據知政府將結合跨部門及商界之力，務求香港晚間回復璀璨。

高官：非搞幾場墟市可做到

對於如何谷起

...