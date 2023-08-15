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張憶東親解美國CPI住居分項滯後之迷

財金猛人追蹤 14:54 2023/08/15

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美國上周公布最新7月消費物價指數（CPI）按年升3.2%，較預期的3.3%低，其他細分項（詳見下圖），享有冠軍分析師美譽之稱的張憶東指，佔CPI指標3成比重的住居分項（Shelter）存一定滯後性，無法完全體現市場指標中的按年增速下行幅度。

點擊圖片放大

在了解住居分項前，先認識住房租金（Rent of Shelter）主要組成，其組成部分包括業主等價租金（Owners' Equivalent Rent of Residences，OER）及主要居所租金（Rent of primary residence）。

於美國，其一通脹指標CPI中，由住房租金構成的住居分項是重要組成部分，從下圖所見，今年6月該分項權重高達34.7%，佔比最大。因此，興業證券全球首席策略分析師張憶東與團隊，通過分析美國勞工統計局的統計方式，探究導致CPI住居分項滯後的原因。

統計項：
業主等價租金（OER）：衡量租客（renters）住房成本的變化
主要居所租金：衡量房主（Homeowners）住房成本的變化

點擊圖片放大

張憶東表示，

美國CPI居住項及其子分項時效性較差，主要由於美國勞工統計局的統計方式導致數據有一定滯後性。

皆因美國勞工統計局的CPI房屋統計（Consumer Price Index Housing Survey）樣本主要為租戶在固定租賃協議下支付的租金（Continuing rents），而非新簽約租金。於去年初……更多內容，用戶請登入。

報告來源：張憶東策略世界
編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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