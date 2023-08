張憶東親解美國CPI住居分項滯後之迷

美國上周公布最新7月消費物價指數(CPI)按年升3.2%,較預期的3.3%低,其他細分項(詳見下圖),享有冠軍分析師美譽之稱的張憶東指,佔CPI指標3成比重的住居分項(Shelter)存一定滯後性,無法完全體現市場指標中的按年增速下行幅度。

▼ 點擊圖片放大

在了解住居分項前,先認識住房租金(Rent of Shelter)主要組成,其組成部分包括業主等價租金(Owners' Equivalent Rent of Residences,OER)及主要居所租金(Rent of primary residence)。

於美國,其一通脹指標CPI中,由住房租金構成的住居分項是重要組成部分,從下圖所見,今年6月該分項權重高達34.7%,佔比最大。因此,興業證券全球首席策略分析師張憶東與團隊,通過分析美國勞工統計局的統計方式,探究導致CPI住居分項滯後的原因。

統計項:

業主等價租金(OER):衡量租客(renters)住房成本的變化

主要居所租金:衡量房主(Homeowners)住房成本的變化

▼ 點擊圖片放大

張憶東表示,

美國CPI居住項及其子分項時效性較差,主要由於美國勞工統計局的統計方式導致數據有一定滯後性。

皆因美國勞工統計局的CPI房屋統計(Consumer Price Index Housing Survey)樣本主要為租戶在固定租賃協議下支付的租金(Continuing rents),而非新簽約租金。於去年初……更多內容,用戶請登入。

報告來源:張憶東策略世界

編輯:鍾采餘

