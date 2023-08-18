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美國7月通脹遜預期 券商：不意味加息結束

研究報告 16:46 2023/08/18

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日前的數據反映，美國核心通脹按年表增幅續放緩，隨着脹通數據紓壓，市場關注美國的息口趨勢，在今年底前，加息周期是否完結，並且會否減息。

浦銀國際指出，盡管7月的通脹數據或支持9月份暫停加息，惟該行仍認為，並不意味加息周期已完結。

日前美國7月通脹數據公佈，7月美國CPI按年增速錄得3.2%，低於市場預期的3.3%；核心CPI按年增速錄得4.7%，低於市場預期的4.8%。美國通脹數據再次低於預期。

盡管核心通脹平 但仍有上行風險

盡管核心通脹按月持平是一個積極的訊號，但是仍有些上行風險需要警惕。如果商品需求開始回升，那麼商品價格或將面臨新的壓力。與此同時，勞動力市場的資料仍然較為混沌。浦銀國際指6至7月的資料並不足以證明核心通脹會繼續迅速下行。該行認為核心通脹按年的整體下行速度或緩慢，甚至在某些月份出現按月反彈...

......更多內容請登入。

報告來源：浦銀國際

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 券商報告

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