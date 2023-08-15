歐美經濟探索 加息挑戰下的成效

如市場預期，美聯儲及歐洲央行繼續加息行動。雖然對抗頑固通脹，加息是無可厚非的事，但這個舉動無疑將利率再推上了歷史高位—尤其美聯儲恢復加息0.25%後，聯邦基金利率升至5.25-5.5%，達20年高位。在經歷了18個月的加息活動後，歐美經濟出現了什麼變化？最近的加息行動又是否今年內最後一次？

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加息行動的兩難抉擇—抗通脹vs保經濟

1. 美國經濟：工資價格螺旋現象與經濟支撐點

對美聯儲而言，加息是一個兩難的議題：既要控制通脹率，又要避免過度傷害美國經濟。現在美聯儲已提高利率，但卻留下進一步加息的空間，證明美聯儲依然認爲經濟過熱，市場甚至出現工資價格螺旋現象。

於宏觀經濟學中，工資價格螺旋現象用於解釋工資上漲與企業之間因果關係。當工資上漲時，工人會隨之增加支出，而企業將根據此情況提高價格來獲利，進而使工人面臨更高消費成本，最後向企業要求更高的工資，這樣便形成工資與物價之間的持續性｢螺旋式｣上升。回顧過去一年間，利率便從0升至超過5%，卻未見美國經濟減弱，反映出美國經濟的強大韌性，但不斷攀升的利率無疑會使經濟受壓，故StashAway經濟分析師曾點明，投資者應著眼留意美國經濟還能支撐多久。

2. 歐洲經濟：利率上升與經濟活動放緩

另一方面，歐洲央行已提高其存款利率至3.75%，與2001年4月時所創下的歷史最高位相同；而主要再融資利率更提高至4.25%。鑒於再融資利率變高使借貸成本提高，銀行可能直接將現金存入歐洲央行。綜合上述，最終結果將減緩經濟活動，這符合歐洲央行的預期，即透過收緊信貸，使經濟活動放緩，最終抑制通脹。

相對於美國，StashAway經濟分析師表示，歐洲在面對抗通脹及經濟增長之間的問題上更是｢兩頭不到岸｣。雖然，歐洲經濟活動開始放緩，但核心通脹率仍然高達5.5%，遠超歐洲央行2%目標的兩倍以上。因此，即使歐洲央行面臨經濟衰退的風險，現時也別無他選，只能繼續加息。

加息效果略見成效—就業市場放緩vs通脹降溫

勞動市場一向是美聯儲加息的決定因素之一。上月美國的新增職位數據依然低於預期，連續18個月的加息行動似乎正發揮預期效果：通脹開始降溫，而經濟表現維持穩定。這是市場新增職位數據連續第2個月低於預期，僅有18.7萬份新增職位，較原定預期的20萬個職位少，隨著平均工作週時降至自疫情以來的最短水平，就業市場似乎將繼續降溫。

StashAway經濟分析師認為，雖然加息行動需長時間嚴格執行才可看見效果，但就抗通脹而言，效果已如預期般開始出現，因此普遍預期這次加息為於今年內的最後一次。

着眼加息要點—單一資產表現vs多元資產配置

StashAway投資團隊認為現時美國的利率已接近上限，美聯儲有機會減息以刺激經濟。投資者切忌過分受市場的混雜資訊影響，應理性分析資訊，以便計劃長線的策略及大局。

有效投資的關鍵離不開：謹慎的風險管理、理性的投資態度及合理的長線計劃。StashAway投資團隊認為盡可能分散風險，以維持及穩定投資組合的價值。於市場波動期間，投資者別盲目跟隨市場風向，從多角度分析經濟數據，維持投資組合的多元性，而非只關注單一資產表現。

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