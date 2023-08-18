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能源專家破解「脫碳」狂想 擺脫化石燃料路漫漫

國際 16:05 2023/08/18

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二十國集團（G20）官員級會議上月底於印度舉行，會上各國未能就逐步減少化石燃料達成共識。部分國家則推動碳捕集，而非逐步減少化石燃料。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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