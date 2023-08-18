能源專家破解「脫碳」狂想 擺脫化石燃料路漫漫 國際 16:05 2023/08/18 分享： 分享： 二十國集團（G20）官員級會議上月底於印度舉行，會上各國未能就逐步減少化石燃料達成共識。部分國家則推動碳捕集，而非逐步減少化石燃料。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 英國將發放過百張許可證 准開採北海石油及天然氣 2023/07/31 英國將發放過百張許可證 准開採北海石油及天然氣 G20能源會議料未達共識 化石能源成困境 2023/07/23 G20能源會議料未達共識 化石能源成困境 IEA首下調今年全球石油需求預測 明年增長或再減半 2023/07/14 IEA首下調今年全球石油需求預測 明年增長或再減半 【俄烏戰爭】西方維持俄油價格上限 每桶續低於60美元 2023/04/18 【俄烏戰爭】西方維持俄油價格上限 每桶續低於60美元 俄羅斯石油照流入歐洲 先出口印度 2023/04/06 俄羅斯石油照流入歐洲 先出口印度 你可能感興趣 英國將發放過百張許可證 准開採北海石油及天然氣 18:00 2023/07/31 英國將發放過百張許可證 准開採北海石油及天然氣 G20能源會議料未達共識 化石能源成困境 14:59 2023/07/23 G20能源會議料未達共識 化石能源成困境 IEA首下調今年全球石油需求預測 明年增長或再減半 14:19 2023/07/14 IEA首下調今年全球石油需求預測 明年增長或再減半 最新專欄文章 俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？ 2023/05/26 俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？ 能源供應 環保措施 氣候暖化 電動車 太陽能 電力 G20