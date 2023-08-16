粵投10厘息 跌市避風塘 財金專欄 2023/08/16 分享： 分享： 港股昨日繼續跌，平均綫發出「死亡交叉」，MACD發出沽出訊號，小心18500點失守只是時間，不妨留意公用高息股作避險。粵海投資（00270）預測息率逾10厘，未來盈利增長預期平穩可支撑高息，加上RSI ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣失7.3 恒指現死亡交叉（第四版） 2023/08/15 人民幣失7.3 恒指現死亡交叉（第四版） 中字股實力談 - 雲業務起飛 帶起中移動 2023/08/15 雲業務起飛 帶起中移動 中字股實力談 - 港股從消磨到肅殺戰 下個轉折點要「處暑」（第四版） 2023/08/14 港股從消磨到肅殺戰 下個轉折點要「處暑」（第四版） 中字股實力談 - 增長勝同業 聯通最便宜 2023/08/11 增長勝同業 聯通最便宜 中字股實力談 - 港股弱成交裂口戰 悶局即將打破（第四版） 2023/08/10 港股弱成交裂口戰 悶局即將打破（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 中國發改委 粵海投資（00270） 人民幣 公用股