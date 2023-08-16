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粵投10厘息 跌市避風塘

財金專欄 2023/08/16

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港股昨日繼續跌，平均綫發出「死亡交叉」，MACD發出沽出訊號，小心18500點失守只是時間，不妨留意公用高息股作避險。粵海投資（00270）預測息率逾10厘，未來盈利增長預期平穩可支撑高息，加上RSI

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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