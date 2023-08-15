人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀 國際 22:10 2023/08/15 分享： 分享： 早前意大利政府對宣布對銀行徵收暴利稅的消息，一度引起市場相當大的震撼，因為稅率相當誇張，達到40%，難怪引起譁然。意大利政府急速澄清安撫市場，強調暴利稅有上限，不得超過銀行資產的0.1%。瞄準銀行加稅，原因無他，意大利政府莫財。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 2023/08/14 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知 2023/08/13 英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知 WeWork瀕破產 共享辦公室難做 2023/08/10 WeWork瀕破產 共享辦公室難做 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 2023/08/09 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 2023/08/10 英國保守黨擬減稅 大選前最後掙扎 你可能感興趣 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 23:00 2023/08/14 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知 22:16 2023/08/13 英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知 WeWork瀕破產 共享辦公室難做 20:28 2023/08/10 WeWork瀕破產 共享辦公室難做 最新專欄文章 國金札記 - 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 今日 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 2023/08/14 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 國金札記 - 英樓市轉勢向下3大訊號話你知 2023/08/14 英樓市轉勢向下3大訊號話你知 英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知 2023/08/13 英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知 國金札記 - WeWork瀕破產 共享辦公室難做 2023/08/11 WeWork瀕破產 共享辦公室難做 經濟數據表現 GDP 經濟 政治 意大利 人口