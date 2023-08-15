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人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀

國際 22:10 2023/08/15

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早前意大利政府對宣布對銀行徵收暴利稅的消息，一度引起市場相當大的震撼，因為稅率相當誇張，達到40%，難怪引起譁然。意大利政府急速澄清安撫市場，強調暴利稅有上限，不得超過銀行資產的0.1%。瞄準銀行加稅，原因無他，意大利政府莫財。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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