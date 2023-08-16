催谷夜間市道 不等於要搞「大笪地」 財金專欄 2023/08/16 分享： 分享： 財爺陳茂波說要搞旺夜晚市道，坊間卻有人以為政府想搞「大笪地」形式的夜市。然而知情者表示，其實財爺是聽到業界反映，香港晚上市面淡靜，認為要搞活夜間經濟，「大笪地」只是眾多建議之一，歡迎各方獻計。 其實，演 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 重塑香港「不夜城」 各方有何好蹺？ 2023/08/15 重塑香港「不夜城」 各方有何好蹺？ 有政戲 - 政商界促樓市「撤辣」 政府會改變立場？ 2023/08/14 政商界促樓市「撤辣」 政府會改變立場？ 有政戲 - 美投資禁令 港府評估創科界影響 2023/08/11 美投資禁令 港府評估創科界影響 有政戲 - 的士亂象頻生 記分懲治即可解決？ 2023/08/10 的士亂象頻生 記分懲治即可解決？ 有政戲 - 網騙層出不窮 多間銀行被冒成苦主 2023/08/09 網騙層出不窮 多間銀行被冒成苦主 經濟 香港 新加坡 東京 演唱會 啟德體育園 美元