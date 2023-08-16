催谷夜間市道 不等於要搞「大笪地」

財爺陳茂波說要搞旺夜晚市道，坊間卻有人以為政府想搞「大笪地」形式的夜市。然而知情者表示，其實財爺是聽到業界反映，香港晚上市面淡靜，認為要搞活夜間經濟，「大笪地」只是眾多建議之一，歡迎各方獻計。

其實，演

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