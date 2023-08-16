騰訊業績小勝預期 《王者榮耀》脫隊（持續更新）

騰訊 （00700） 新近公布2023年第二季業績，非國際財務報告準則（Non-IFRS）權益持有人應佔盈利按年升33%至375.5億元（人民幣‧下同），勝市場預期的增29%。不過三大分部業務收入中，兩個增長遜市場預期，這份「未夠好」的業績，能否助騰訊在持續疲弱的市況中扭轉跌勢，有待觀察。

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騰訊自己評價第二季業績，盈利一部分是「慳」出來的：

2023年第二季，我們保持了穩健的收入增長，並向更高利潤率的優質收入來源傾斜。這一轉變，結合自去年形成的嚴謹成本紀律，讓我們的利潤增速超過了收入增速。我們的廣告業務實現了顯著的快速增長，得益於我們在廣告平台上應用了機器學習能力以及視頻號的商業化。

至於騰訊最大收入的增值服務業務，收入表現遜色，錄742億元，按年僅升4%，按季下降6%。當中，本土市場遊戲收入按季下降9%至318億元，反映春節後遊戲收入季節性下降及商業化內容發布的暫時性減少。社交網絡收入按季下降4%至人民幣297億元，乃由於遊戲內虛擬道具銷售下降，音樂直播及遊戲直播收入貢獻減少。

Sensor Tower商店情報數據顯示，2023年7月騰訊《王者榮耀》在全App Store和Google Play吸金2.2億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。不過，翻查2022年資料，2023年7月騰訊《王者榮耀》吸金超2.25億元。《王者榮耀》按年增長放緩甚至停滯，是一個警號。

騰訊在講述遊戲業務時，素來有將營收貢獻亮眼的遊戲名稱列出的習慣。而今份業績中，《王者榮耀》的名字遍尋不獲：

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（持續更新）

記者：陳煒傑

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