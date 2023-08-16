內地經濟學家温彬：人幣先穩後貶 料年底小幅升至7附近

人民幣連日來跌破多個關口，在岸價接近7.3左右附近，民生銀行首席經濟學家温彬預計於年底人民幣滙率將平穩雙向波動，或小幅升至7附近。

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近期美元兑人民幣出現大幅貶值，温彬指出，人民幣貶值主因是內地經濟修復放緩，同時美聯儲繼續緊縮周期，令人民幣被動承壓。此外，中央監管部門對於滙率貶值保持了較高的容忍度，因此透過加大貨幣政策調控空間。

事實上，今年以來人民幣滙率呈先穩後貶的格局，温彬回顧前7個月，人民幣滙率走勢，可分為3個階段：

（1）人幣滙率呈雙向波動格局（1月至5月初）

（2）人幣滙率快速貶值（5月中旬至6月底）

（3）人幣滙率企穩回升（7月以來）

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他續指，踏入7月後中央監管部門加大穩滙率力度，並上調跨境融資宏觀審慎調節參數，進一步釋放出更強的穩滙率信號，同時中央政治局會議明顯提振市場信心，故美元指數有所反彈，人民幣滙率總體仍保持平穩。

同時，他也留意到，近數個月來中美利差再度走闊，而且外資淨買入境內債券仍延續較高規模，境外投資者債券託管量5月以來也在逐步上升。所以，温彬說……更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

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